Braine-le-Château: une plantation pour récolter… de gros ennuis

Des écoutes téléphoniques sont ordonnées sur le numéro utilisé par le locataire, numéro que les policiers ont trouvé facilement puisqu’il est renseigné sur la page Facebook de l’entreprise qu’il gère avec un associé. Les conversations sont assez parlantes, même si légèrement codées.

Les enquêteurs prennent aussi contact avec le propriétaire de la maison. Douche froide: le locataire vient de mettre fin au bail en expliquant qu’il connaît des difficultés financières. Et effectivement, sur place, les policiers ne trouveront rien, mais il flotte dans l’air une petite odeur de cannabis…

L’enquête s’est cependant poursuivie, parce que le suspect continuait à communiquer et qu’il avait trouvé une nouvelle maison à louer, cette fois à Beersel. C’est là que les policiers ont débarqué un beau matin, et ont trouvé dans la cave une plantation de cannabis dont les lampes et le système de ventilation étaient alimentés gratuitement, vu le "bidouillage" du compteur électrique.

L’occupant des lieux est passé instantanément aux aveux. Il a précisé que c’était un tiers qui s’était occupé de toute l’installation. Lui, il avait juste imaginé que se lancer dans la production de cannabis pourrait permettre de retrouver des fonds. Il avait convaincu son associé d’essayer, le temps de remettre leur société à flot.

«La première récolte n’a rien donné et avant la deuxième, la police est intervenue»

Cette société, qui louait des voitures de luxe, avait plutôt bien fonctionné au début mais il fallait payer des mensualités de leasing importantes. La panne de plusieurs voitures et le détournement d’un véhicule commis par un client avaient mis en péril l’équilibre budgétaire.

"On consommait de temps en temps, et on a pensé qu’on pourrait rattraper nos problèmes financiers avec une plantation , ont avoué les deux jeunes associés sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel. Mais la première récolte n’a rien donné et avant la deuxième, la police est intervenue. Tout ce qu’on a gagné, c’est encore plus d’ennuis…"

Du côté du ministère public, on a concédé n’avoir pas d’éléments prouvant que ce comportement a persisté après 2018, et les prévenus n’étaient pas connus de la justice avant ces faits. La substitute a dès lors suggéré une solide peine de travail pour le prévenu principal, et ne s’est pas opposée à une mesure de faveur pour son associé qui s’est laissé entraîner.

C’est dans ce sens que le tribunal a tranché: 150 heures de travail pour le prévenu dont la cave a abrité la plantation, et suspension simple du prononcé pour son associé avec lequel il ne travaille plus aujourd’hui.