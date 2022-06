L’opération visant à la base à accompagner les jeunes dans le déconfinement en organisant des espaces de rencontres culturels et sportifs a connu un beau succès durant l’année 2021.

Au total, environ 4500 jeunes ont pu participer à près de 300 jours d’activités dans 19 communes.

Un bilan positif selon Sophie Keymolen, qui espère que la seconde édition aura autant de réussite. "C’est presque une nouvelle édition dans le sens où on est plus dans les mêmes conditions que l’année dernière, où on était encore dans le noyau dur de la crise sanitaire. Cette fois-ci, il y aura plus de liberté. Mais il faudra voir aussi si l’opération est appréciée aussi bien que la première fois puisqu’à ce moment-là, il y avait moins de choix d’activités."

Pour cette année, cinq communes se sont ajoutées à l’opération: Chastre, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles et Villers-la-Ville.

Quelques autres changements ont été annoncés, notamment dans les dates des événements organisés et dans la cible de ces activités.

"On a essayé de répondre à la demande et aux remarques faites par rapport à la dernière édition. Nous avons donc décidé que les activités allaient se dérouler de juin à novembre. Nous avons aussi élargi notre cible prioritaire à des jeunes de 10 à 20 ans, contrairement à l’année passée où c’était plutôt de 12 à 18 ans. Mais on ne demandera pas la carte d’identité à l’entrée" , s’amuse la députée provinciale.

À noter qu’en plus des activités culturelles, artistiques et sportives, l’accent sera également mis sur la citoyenneté. "Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec les jeunes. Ça reste quelque chose de très intéressant et ils ont beaucoup à nous apporter."

Des activités adaptées à la jeunesse

Tous les événements proposés par les communes ne sont pas encore totalement organisés. Les communes participantes sont encore en train de construire leur calendrier, mais il est déjà possible de voir la tendance des activités. Avec des ateliers graff, skateboard, et plusieurs activités dédiés au hip-hop, les communes ont la volonté de toucher la jeunesse en plein cœur.

C’est le cas notamment à Braine-le-Château, qui a aussi décidé de tenter quelques nouveautés pour cette édition.

"On a décidé d’innover en proposant des activités qui pourraient correspondre à tout le monde. Je pense notamment au stage de création d’un jeu vidéo qui clôturera l’édition dans notre commune à la fin octobre. On a jamais eu l’occasion de faire ce type de stages, ce sera l’occasion aussi de voir si ça intéresse."

Des escapes game, des cours de drones et autres ateliers créatifs seront au programme durant tout l’été et jusqu’au mois de novembre.

Les activités proposées sont à découvrir sur les sites des 23 communes qui participent à l’opération.