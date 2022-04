Braine-le-Château: un compte 2021 en positif, mais inquiétant pour Écolo

Patrick Delmée (Écolo) n’a pas manqué de souligner cet élément et a demandé au collège s’il voyait comment palier cette perte. Et de poursuivre: "Si on y ajoute la diminution de l’impôt des personnes physiques et la baisse des additionnels au précompte immobilier, on arrive à un total 1511970€. Et la crise sanitaire; la crise géopolitique, l’explosion du prix des matières premières, l’inflation, le boom des charges salariales vont encore accentuer ce mouvement".

«Peut-on imaginer de nouvelles pistes?»

Face à ce constat, Patrick Delmée se demande comment investir dans des projets si le fonds de réserve extraordinaire devient un jour inexistant. "Peut-on imaginer de nouvelles pistes? Ce pourrait être l’occasion de recueillir de nouvelles idées en matière de consommation, d’utilisation de l’énergie, d’urbanisme, etc."

Le président du CPAS Stéphane Lacroix a tenu à répondre au conseiller Écolo en affirmant que des pistes étaient à l’étude, notamment sous forme de taxation, tout en admettant que les finances communales "fondent comme neige au soleil".

La balle est dans le camp du collège, qui devra trouver une solution pour redresser la barre et ainsi éviter que le boni de l’exercice global se transforme en mali.