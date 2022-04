Une triste nouvelle pour le collège de Braine-le-Château, ainsi que pour tout le corps communal, qui déplore la perte prématurée de son mayeur. "Tout le monde se sent hors du temps, tout cela s’est passé si vite… Nous n’arrivons pas à conscientiser que nous ne vivrons plus de réunions de travail avec lui" , exprime le premier échevin Nicolas Tamigniau.

Depuis un peu plus d’un mois, c’est lui qui occupait le rôle de bourgmestre durant l’absence d’Alain Fauconnier. Suite au décès de ce dernier, il prendra ce rôle de manière permanente jusqu’à la fin du mandat, dans deux ans et demi. "La loi est claire à ce sujet. Le bourgmestre est le candidat aux dernières élections qui a eu le plus de votes de préférence. Vu les circonstances malheureuses, c’est dorénavant moi."

Il va falloir réorganiser le collège

Cette casquette de bourgmestre, Nicolas Tamigniau a déjà dû la porter à plusieurs reprises. "Depuis le début de la mandature, j’ai déjà dû exercer ce rôle plusieurs fois lorsqu’Alain était en vacances bien méritées. Cela dit, ce ne fut jamais un mois d’affilée. Mais ça s’est bien déroulé depuis le 9 mars avec l’aide de mes collègues du collègue commun et de tous les travailleurs de l’administration."

Sans donner de date précise, ce ne sera pas lors du conseil communal du mois d’avril mais à celui de mai que les prestations de serments des nouveaux conseillers, échevin et bourgmestre auront lieu. Mais avant cela, la commune doit se concerter pour réorganiser les différentes attributions des membres du collège.

En attendant, Nicolas Tamignau assure que les dossiers en cours sont toujours d’actualité. "Nous allons d’abord nous atteler à avancer et aller au bout des projets en cours qui sont déjà nombreux. Nous avons bien assez de travail jusqu’à la fin de la mandature" , conclut-il.