Basketball Régionale 2A Dames - Gérard Legrand (Castors): "Le départ de Laurent est dur à encaisser, surtout pour des jeunes"

Le coordinateur de la Castors Braine Académie retrace le fil des événements: "Laurent m’a appelé ce mardi pour me dire que le CEP Ladies l’avait contacté pour suppléer à la démission de Fabien Muylaert. Laurent devait répondre pour ce mercredi midi. On a alors pensé possible une solution mixte qui le ferait coacher Charleroi en TDW1 et Braine en R2. Mercredi, Laurent m’a confirmé son départ et m’a dit que ce serait impossible d’assurer les deux. Cela nous prend de court car on n’a pas de plan B."

La nouvelle a fait l’objet d’un séisme à deux pas du Lion: "Je n’ai aucun problème avec Laurent. On est poli et éduqué mais dans les faits, nos jeunes athlètes sont pénalisés. Je ne veux pas faire d’histoires mais la démarche reste peu cavalière. On parle des coachs et des clubs mais moi, je défends les intérêts des Castors Braine et ma seule préoccupation, c’est de penser aux victimes directes: les joueuses."

L’impact a été brutal selon l’homme fort de la CBA: "Au niveau des joueuses, il y a eu des pleurs, des incompréhensions et de la colère. Personne ne s’attendait à ça, à être lâché. Les filles font des sacrifices pour leur sport, certaines sont dans le projet depuis 3 saisons. Les actrices principales dans cette thématique, ce sont les joueuses. On a établi des objectifs ensemble. Ce sont elles qui ont dit qu’elles voulaient gagner la Coupe AWBB en jeunes et rallier les playoffs avec la R2. Les filles sont les premières victimes de cette situation qu’elles n’ont pas provoquée et dans laquelle elles n’ont aucune responsabilité."

Braine n’est pas au tapis mais empile les coups durs: "Au plan mental, c’est dur à encaisser. Je vous confirme qu’on prend des coups ces derniers temps. Le premier ça a été nos playoffs la saison passée. Ici, en début de saison, on a aussi enregistré l’arrêt de Lisa Marblie. C’est un second élément difficile pour ses coéquipières. Enfin, maintenant, avec le départ de Laurent, on prend vraiment un gros coup sur la tête. C’est particulièrement dur à encaisser pour des jeunes."

Au même moment et au même endroit que la R2A, la Régionale 2 ans des Castors (8e) donnera la réplique au RBC Haneffe.