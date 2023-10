Braine-l’Alleud: la maison de repos Le Vignoble est en pleine rénovation

Le but principal du chantier est la mise en conformité des chambres. Le Vignoble a plus de 45 ans et les normes ont évidemment changé depuis son ouverture. Chaque chambre doit désormais être équipée d’une douche privative et la surface minimale est fixée à 15 mètres carrés (23 mètres carrés pour les chambres doubles), ce qui n’était pas le cas pour toutes les chambres existantes. Avec le risque de provoquer une perte d’agrément pour 18 lits, alors qu’il y en a 109 actuellement.

Il fallait donc faire des transformations. Et vu la perte d’espace entraînée par l’aménagement de ces chambres plus spacieuses, un troisième étage a été ajouté sur la partie annexe, pour construire 9 nouvelles chambres – elles devraient être opérationnelles en janvier prochain – et ainsi maintenir la capacité d’accueil. Cet étage supplémentaire permet aussi d’ajouter une salle communautaire, ainsi qu’une salle de bains équipée avec une baignoire "balnéo".

"Le deuxième étage sera composé de la même façon: les chambres existantes seront rénovées en neuf pièces d’au moins 15 mètres carrés, avec salle de bains privative, ce qui permettra de répondre entièrement aux normes, indique le président du CPAS, Pierre Lambrette. Chaque étage disposera de sa salle communautaire, car c’est un des enseignements de la crise sanitaire: éviter de devoir rassembler tous les résidents dans un même local peut être très utile en cas d’épidémie."

La cafétéria au rez-de-chaussée sera aussi modernisée, et constituera un espace convivial, ouvert sur l’extérieur et plus accessible (lire ci-dessous). Les résidents pourront profiter d’une terrasse par beau temps, notamment avec leur famille, et cet espace sera ouvert sur le parc.

À l’étage de la rotonde, l’actuelle terrasse sera couverte et correctement aménagée, et un plan incliné sera placé pour permettre un accès aux personnes à mobilité réduite. Le centre de jour, situé au niveau -1, sera également rénové et sa capacité passera de 15 à 20 places.

"Ces travaux se déroulent alors que tous les résidents restent à l’intérieur de la maison de repos, précise le directeur, Ludovic Dewez. Cela implique quelques déménagements internes, mais tout est organisé pour que cela se passe au mieux."

Le chantier en cours permettra également d’agrandir la cuisine qui est utilisée pour préparer les repas des résidents, mais aussi pour les repas livrés à domicile par le CPAS aux Brainois qui en font la demande. L’ascenseur principal du hall sera également remplacé, le système d’appel infirmier sera modernisé, et le wifi sera renforcé, tout comme le réseau de télévision pour les résidents.