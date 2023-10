Braine-l’Alleud: la bibliothèque liquidait ce mercredi plusieurs milliers de livres

Réponse: le prix, soit 0,50 €, quel que soit le livre acheté, en tout cas pour ceux qui ont fait leurs emplettes ce mercredi après-midi au château Diesbeck. La bibliothèque communale brainoise organisait en effet une brocante qui a attiré la foule, mettant en vente à ce prix plus que réduit des milliers d’ouvrages de ses réserves et de ses rayonnages.

On a vu des amoureux des livres ou des parents souriants repartir avec des sacs bien remplis, après avoir déboursé quelques euros seulement. Vers 16 h, alors que les boîtes dans lesquelles fouinaient les chineurs semblaient un peu se vider, les bibliothécaires arrivaient avec de nouvelles caisses promettant encore quelques découvertes.

En matinée, à la demande du collège communal, cette brocante s’était déjà déroulée à huis clos, à l’attention des écoles, des écoles de devoir et de l’accueil extrascolaire, permettant ainsi aux responsables de se servir gratuitement.

"Nous achetons environ 3 000 nouveaux livres par an, expliquait sur place la bibliothécaire dirigeante, Marie Baivier. Il n’y a pas de secret: on ne peut pas pousser les murs, ni les rayonnages, donc à un moment, il faut faire de la place. Nous n’avions plus organisé de brocante pour vendre nos livres depuis le Covid, et cela a nécessité une grosse organisation…"

Les réserves étaient d’autant plus remplies qu’il a également fallu vider récemment la bibliothèque d’Ophain. Celle-ci n’a plus rouvert depuis la crise sanitaire, parce qu’il fallait remettre les locaux aux normes, notamment en matière de ventilation. Et pour entamer les travaux de réfection, il faut retirer les livres…

Le travail que les bibliothécaires appellent un "élagage" ne se fait pas n’importe comment: les programmes informatiques permettent de repérer les ouvrages qui ne sont plus loués depuis quelques années, et qu’il n’est plus très intéressant de garder pour les lecteurs. Certains, trop abîmés, partent pour le recyclage (les BD jeunesse, par exemple, ne sont plus très fringantes après quelques années de prêt !) mais le reste peut encore faire le bonheur des amateurs.

Il arrive aussi que ces ouvrages déclassés soient placés dans la boîte à livres de la gare brainoise, en réalité un rayonnage installé dans le hall et géré par la bibliothèque.

"Notre public actuel n’est pas très amateur de grands classiques, indique Marie Baivier. Nous en proposons, bien sûr, mais les lecteurs viennent surtout demander à la bibliothèque les derniers ouvrages d’écrivains connus, les livres de la rentrée littéraire… C’est pour cela que nous renouvelons continuellement la collection."