Braine-l’Alleud : le défi "Croque local" relevé à l’école Saint-Joseph

"Nous avons 80 000 participants dans toute la Belgique, indique pour l’ASBL Bérangère Sarrazin. C’est une campagne destinée à motiver les jeunes à travers des gestes simples, à les impliquer via des actions ludiques et une boîte à outils que nous fournissons aux écoles. Notre message insiste sur le goût, sur le plaisir que l’on ressent en mangeant de la nourriture saine et locale. Parce qu’on sait bien qu’apprécier les légumes, pour les enfants – et même pour certains adultes d’ailleurs ! –, ça ne va pas toujours de soi."

Défi réussi en tout cas, lundi matin à l’école Saint-Joseph de Braine-l’Alleud. Il est vrai que depuis des années déjà, l’établissement a instauré des collations saines et faites maison, et un papa s’occupe d’un potager cultivé dans l’enceinte de l’établissement. Depuis deux bonnes semaines, les 36 élèves de 5e et de 6e années primaires ont préparé les ateliers à mettre en œuvre dans le cadre de ce challenge "Croque local". L’idée était en effet de transformer ces "grands" de l’école en animateurs d’un jour pour les autres classes de primaire et de maternelle.

Ils étaient évidemment accompagnés de leurs enseignants mais le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’ils se sont impliqués pour faire passer le message de sensibilisation à l’alimentation durable. Ils ont par exemple emmené les autres élèves pour une découverte du potager en les aidant à répondre à des questions, animé des jeux pour découvrir divers légumes et fruits, et sont allés récolter avec eux des potirons.

"Ces potirons ont servi à confectionner une soupe qui a été distribuée à 10 h, explique la titulaire de la classe de 6e primaire, Catherine Evrard. Nous nous sommes inscrits pour le challenge proposé par GoodPlanet parce que c’est une action qui va dans le sens de ce que nous mettons déjà en place au sein de notre petite école. Les élèves se sont vraiment pris au jeu avec une dizaine d’ateliers qui font découvrir des légumes, leur permettent de fabriquer des sets de tables. Nous avions même un atelier de dégustation animé en néerlandais !"