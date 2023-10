Braine-l’Alleud : Ensemble va questionner les Brainois

"S’ouvrir au quatrième quart"

"Depuis son lancement, le mouvement a déjà parcouru pas mal de chemin, affirment-ils dans un communiqué faisant le point sur l’avancement de leur projet à un an des élections. Le défi principal consistait à s’ouvrir au “quatrième quart” et à convaincre des citoyens et des citoyennes de s’engager avec nous. Cet objectif d’ouverture a été largement atteint et même dépassé, puisque plus de la moitié des membres et sympathisants du mouvement (plus de 160 personnes) ne sont issus d’aucun des trois partis fondateurs."

On se doute que dans l’autre camp, quelques-uns pourraient voir dans ce chiffre de 160 la confirmation que certains des trois partis auraient pu connaître des difficultés pour remplir une liste complète de candidats s’ils avaient décidé de se présenter séparément…

"Ensemble", lui, confirme en tout cas être en ordre de marche, l’installation de cette "composante citoyenne" ayant été accueillie au sein du mouvement lors d’une assemblée générale constitutive organisée en juin. Et le 16 septembre dernier, un texte fondateur du mouvement a été approuvé par l’assemblée des membres.

"Ce document concrétise les quatre valeurs phares d’Ensemble: confiance et transparence, dynamisme et convivialité, solidarité et inclusion, respect de l’environnement, indiquent les responsables. Le texte décline ces valeurs en 74 principes qui serviront d’inspirations et de balises pour l’élaboration du programme dans les grands domaines de la gestion communale: de la manière de prendre les décisions en y faisant participer les habitants et les habitantes, aux moyens de dynamiser l’activité économique, associative et culturelle dans le centre et dans les villages. En passant aussi par la protection des personnes et de la biodiversité, l’accélération de la transition ou encore l’investissement dans la jeunesse et le sport."

Les premiers candidats de la liste ne seront désignés qu’au début de 2024.

Récolter au moins 1 000 réponses

Dans l’immédiat, Ensemble va lancer une enquête baptisée "Donnez de la voix", afin de recueillir les préoccupations et les envies des Brainois sur des thèmes comme la mobilité, l’accueil de la petite enfance, l’action sociale, le logement, ou encore la participation citoyenne.

L’objectif déclaré est de récolter au moins 1 000 réponses avant la fin de l’année. Pour y parvenir, les membres et les sympathisants d’Ensemble vont se rendre dans les quartiers, faire du porte-à-porte ou encore sillonner les marchés. L’enquête sera également disponible en ligne.