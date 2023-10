Braine-l’Alleud : un samedi soir animé mais dans le noir

C’est devenu au fil du temps un rendez-vous festif, en plus d’être une manifestation de sensibilisation du grand public. Depuis quelques années, chaque deuxième samedi du mois d’octobre, la Nuit de l’obscurité est organisée un peu partout en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. L’idée de départ, lancée par les astronomes et les naturalistes, était de déplorer le placement d’éclairages nocturnes souvent trop puissants, trop nombreux et parfois mal orientés qui peuvent de ce fait avoir un impact non négligeable sur les écosystèmes mais aussi sur la santé des humains en perturbant leur sommeil.