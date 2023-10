L'ancienne cité administrative de Braine-l'Alleud est devenue le "bâtiment F" du Chirec

Cet ancien bâtiment industriel jouxtant directement le site du Chirec, sa destination ne faisait guère de doute une fois les fonctionnaires locaux regroupés au parc de l’Alliance. De fait, en 2018, la Commune a vendu l’immeuble à l’hôpital, pour que celui-ci puisse s’étendre.

L’ancienne cité administrative avait été utilisée pour permettre un "pré-tri" des patients arrivant à l’hôpital lors de la pandémie de Covid. Mais cette pandémie a également mis un sérieux coup de frein aux travaux de rénovation qui étaient envisagés sur place.

Ce n’est finalement qu’en janvier dernier que de premières consultations ont pu y être organisées, à destination des patientes de gynécologie et obstétrique.

Ce n’était qu’un début. Après des travaux d’ampleur, le Chirec n’a pratiquement conservé que les façades, il est vrai assez caractéristiques, pour transformer l’intérieur en un bâtiment médical correspondant à des besoins modernes.

Les salles de réunion qui manquaient jusqu’ici sur le site hospitalier ont été aménagées à l’étage, les kinés - ils étaient dans des préfabriqués depuis... 22 ans! - et le service de revalidation ambulatoire ont rejoint au rez-de-chaussée les locaux de consultations gynécologiques et obstétriques, et un centre de procréation médicalement assisté (PMA) a été aménagé au niveau -1.

Un centre au top niveau, où on trouve notamment un laboratoire high-tech, un espace de consultation, une salle pour les interventions, une zone de cryopréservation, ainsi que tout l’équipement de pointe dont ont besoin les spécialistes de la PMA.

Il restait donc à inaugurer officiellement le tout, ce qui a été fait jeudi soir. L’occasion pour le médecin cheffe de site, Marie Vanhove, de rappeler le chemin parcouru depuis l’occupation du premier bâtiment, en 1960. La "clinique" brainoise proposait alors 50 lits médico-chirurgicaux et de maternité, sur 1 500 m2. Aujourd’hui, le Chirec, c’est une capacité de 287 lits et 48 700 m2.

"Le rêve, c’est un nouveau bâtiment à la place de l’ancienne usine Klimis"

En réalité, l’acquisition de l’ancienne cité administrative communale en 2018 n’est pas la dernière en date. Il y a quelques mois, le Chirec a pu finaliser l’acquisition du site industriel Klimis (bâtiment et terrain), situé en contrebas de la zone hospitalière devenue presque "pavillonnaire" au fil du temps.

"Le rêve, c’est un nouveau bâtiment à la place de l’ancienne usine Klimis, a confirmé jeudi soir le Dr Marie Vanhove. La réflexion sur le financement et les plans sur dix ans est en cours. L’objectif est notamment de déserter le bâtiment A, en tout cas pour les hospitalisations. Ce bâtiment historique, malgré les rénovations successives, ne correspond vraiment plus aux normes actuelles."