À 60 ans, Notre Village s’adapte pour accueillir au mieux les adultes en situation de handicap

"Oui, j’y viens tous les jours car il y a une très bonne ambiance. J’y retrouve mes copains, mes copines et on ne s’ennuie jamais", précise Jacqueline qui nous explique qu’elle vit au Village dans un petit appartement avec son compagnon.

"Les gens qui fréquentent le Café du Coin sont pour la plupart d’anciens travailleurs de l’entreprise de travail adapté", explique Emmanuel Gailly, le directeur général de Notre Village. Des résidents qui bénéficient d’une certaine autonomie mais qui ont "vieilli".

Mixité de plus en plus compliquée

Le travail dans la boulangerie. ©

"Au départ, le village s’est développé autour des familles et du travail en atelier protégé, mais le profil des bénéficiaires a fortement évolué au fil des ans", continue le directeur qui présente les trois défis à relever pour l’institution au niveau de l’accompagnement, des infrastructures et des finances qui doivent continuellement s’adapter.

"Concernant l’accompagnement, le vieillissement entraîne une augmentation du travail tout comme le fait qu’on accueille des résidents avec des handicaps plus sévères qui complexifient l’accompagnement et qui compliquent la mixité des profils dans les maisons", indique Éloïse Ledoux, directrice pédagogique.

Emmanuel Gailly, le directeur général, et Eloïse Ledoux, directrice pédagogique de Noetre Village. ©

L’accompagnement, qui, rappelle, le directeur, effectue un travail formidable, doit donc être adapté et ce premier défi engendre le deuxième, la transformation des infrastructures et même le troisième, trouver l’équilibre financier.

Pour ce qui est des bâtiments, "un plan-masse a été élaboré pour 10 ans avec comme première phase, la destruction de la salle Martine Beron et la construction, à sa place, d’un bâtiment qui prévoit deux fois huit lits pour les bénéficiaires présentant un trouble du spectre autistique, précise Emmanuel Gailly. C omme expliqué, la mixité dans les deux grosses maisons qui accueillent chacun 30 résidents, cela devient très compliqué. Nos nouvelles infrastructures devraient permettre de décongestionner une des deux grosses maisons."

"Être rémunéré pour le travail que l’on fait"

Par la suite, un deuxième nouveau bâtiment de deux fois huit places figure dans les projets de Notre Village.

Pour ce qui concerne l’aspect financier, Notre Village est en déficit structurel et, ici, on ne parle pas de mauvaise gestion, mais bien des subsides qui ne correspondent plus au modèle actuel: "Au départ, nos résidents étaient occupés la journée et on ne devait s’occuper d’eux qu’en soirée. Avec le vieillissement et les nouveaux profils, on s’occupe d’eux jour et nuit. Les subsides servent essentiellement à payer le personnel et, dans notre cas, on ne part pas à la chasse aux subsides, on veut juste être rémunéré pour le travail que l’on fait."

Selon Emmanuel Gailly, les contacts avec les autorités de tutelle sont bons et des pistes de solution existent, de quoi fêter les 60 ans l’esprit rassuré. Il est aussi toujours possible de soutenir Notre Village en faisant un don (BE06 0000 0000 2222).

Atelier de fabrication d’allume-barbecue. ©

www.notrevillage1.be