Braine-l’Alleud : des bébés à la place des CD

Cette affectation est à présent bien concrète: ce vendredi soir, les autorités communales ont inauguré sur place la nouvelle "crèche du Cheneau", qui ouvrira lundi matin et offre une capacité de 21 places.

La plupart des travaux d’aménagement ont été réalisés par le service communal des travaux, et l’agencement des espaces a été conçu en tenant compte des remarques des professionnelles qui travailleront sur place à partir de la semaine prochaine.

Une grande pièce de vie permettra de faire coexister toutes les tranches d’âge, qui seront ensemble au quotidien. Des barrières pourront être placées au besoin pour certaines activités, mais la spécificité du projet de cette nouvelle crèche est d’éviter cela au maximum, bien que quatre groupes seront formés en fonction de l’âge des enfants, avec pour chacun une puéricultrice de référence.

Il y a aussi sur place un petit dortoir, une cuisine, un joli jardin… les travaux ont coûté environ 300 000 €. L’équipe de huit personnes de la crèche La Ribambelle, d’Ophain, va travailler sur place et tous les enfants ont suivi. En effet, les locaux d’Ophain, eux, vont être rénovés et leur capacité sera portée de 18 à 21 lits.

Les 21 lits de la nouvelle crèche constituent une augmentation de 3 places par rapport à la Ribambelle, et les 21 places qui seront disponibles à Ophain après travaux, constituent donc une augmentation nette de 24 places. Auxquelles il faut ajouter les extensions réalisées ces dernières années dans les autres crèches pour arriver à une capacité représentant un multiple de sept, selon les directives de l’ONE. La crèche de Lillois, par exemple, propose depuis quelques mois cinq places de plus.

En prenant en compte les 56 places de la crèche de la rue de la Légère Eau, pour la construction de laquelle un permis a été octroyé cet été, la majorité est en train de réussir son pari de passer de 200 à 300 places d’accueil pour la petite enfance durant cette législature.

Mais vendredi soir, l’heure n’était pas aux calculs de capacité au Cheneau. Les parents étaient conviés à l’inauguration et on parlait plutôt de l’espace lumineux, du grand parc du château juste à côté, de la bibliothèque située en face…

"Ici, on va pouvoir travailler de manière optimale, confirmait la directrice, Frédérique François. On pourra se promener dans le parc avec les enfants, et collaborer avec la bibliothèque communale. On va aussi créer un petit potager dans le jardin."