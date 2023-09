Braine-l’Alleud : mettre fin à un acte d’incivisme mortel pour les bovins

Ce n’est pas qu’une théorie: plusieurs vaches meurent chaque année à cause de cela sur le territoire de Braine-l’Alleud. "Dans notre exploitation d’une centaine de vaches, on en perd en moyenne deux par an", dit Patricia Dujacquière-Mahy, l’échevine en charge du bien-être animal, qui est aussi fermière.

Une fédération d’agriculteurs a déjà, par le passé, lancé une campagne de sensibilisation sur le sujet. Les autorités brainoises ont décidé de faire passer le message à leur tour, en créant des bâches informatives, voire didactiques. On y voit un tracteur dans un champ, des canettes, de la paille contenant des morceaux coupants d’aluminium ainsi qu’un schéma montrant que ceux-ci vont se retrouver à l’intérieur des bovins.

"C’est arrivé à Braine-l’Alleud: le métal tue nos vaches", dit le slogan qu’on va retrouver un peu partout sur le territoire. En effet, la Commune a fait réaliser 15 bâches grand format, qu’elle vient de confier aux agriculteurs pour que ceux-ci les installent aux endroits où ils rencontrent des problèmes. "Je crois que la majorité des gens ne sont pas conscients des risques lorsqu’ils lancent une canette dans un champ, dit Henri Detandt, échevin de la Propreté. Ils savent que ça ne se fait pas, mais ils ne se rendent pas compte des dégâts. C’est pour cela qu’il est important d’expliquer, avec un schéma simple, le processus qui fait que ces morceaux de métal arrivent dans l’estomac des vaches."

Éleveur à Bois-Seigneur-Isaac, Eddy Pussemier confirme l’importance de cette campagne. Ces morceaux d’alu, qui échappent aux aimants dont sont équipés les engins agricoles, provoquent des hémorragies internes chez les bovins. Quand un fermier s’aperçoit qu’une vache ne va pas bien, il est souvent trop tard. Mais la mort est lente et l’agonie est douloureuse… "Cela commence par une petite hémorragie, puis ça empire et ça peut durer 15 jours. Pendant ce temps, le vétérinaire vient tous les jours, cherche le problème… Cela fait des frais en plus. Si la vache est pleine, on perd aussi le veau, et une année de lait."