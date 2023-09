Woman Race 2023 : Waterloo et Braine-l’Alleud s’associent pour ce jogging 100 % féminin

Le grand parking du Mémorial 1815 permettra d’accueillir les coureuses, ainsi que leurs accompagnateurs éventuels. Un vestiaire (tonnelle fermée) sera aussi mis à disposition.

Cette nouvelle base de départ offrira trois circuits inédits, toujours de 3, 6 et 9 km. Via le chemin des Vertes Bornes, les coureuses parcourront les paysages verdoyants du champ de bataille. Elles se dirigeront, ensuite, vers la ferme d’Hougoumont, avant de se séparer en fonction du parcours choisi. Chacune pourra courir à son propre rythme, même marcher, si elle le souhaite. L’évènement peut être sportif mais est avant tout caritatif.

Cette année, les fonds récoltés permettront de soutenir la Fondation “La Vie-Là”, une “maison de soutien” dédiée à tous les patients, atteints d’un cancer, soignés à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies, pendant le traitement et l’année qui le suit. Son équipe est bénévole et constituée de professionnels de la santé mais aussi du bien-être comme des esthéticiennes, coiffeuses, etc.

Outre le départ au pied de la Butte, cette édition 2023 accueille une marraine bien connue des téléspectateurs. Il s’agit d’Élodie Migeal, candidate brabançonne à la 24e saison de Koh-Lanta. Sportive et ayant été personnellement touchée par le cancer, elle représente parfaitement la cause défendue. Elle participera elle-même à la course en parcourant la boucle de 9 km.

Les inscriptions sont ouvertes, sur les sites des communes de Braine-l’Alleud et Waterloo, mais attention les prix varient en fonction de la date de réservation. Jusqu’au 17 septembre inclus, les tarifs sont de 5 euros, 7 euros et 8 euros, respectivement pour les parcours, de 3, 6 et 9 km. Après et même pour l’inscription le jour même les prix passent à 7, 10 et 11 euros.