Braine-l’Alleud : le collège Cardinal Mercier, un centenaire hyperactif

C’était le 7 mai 1924. Il y a bientôt cent ans donc, et depuis 2021, un comité comprenant des représentants de la direction, du personnel, de l’association des anciens et des parents d’élèves planche sur l’organisation des festivités qui marqueront cet anniversaire exceptionnel. Les élèves sont naturellement impliqués: c’est d’ailleurs l’un d’eux, fréquentant une classe de 4e, qui a créé le logo du centenaire.

Gabriel Ringlet et Sophie Wilmès pour les deux premières conférences

En réalité, c’est une année (scolaire) entière d’animations qui va débuter dès la semaine prochaine. La première conférence d’un cycle de trois sera en effet donnée le mardi 19 septembre par Gabriel Ringlet, et elle aura pour thème "Ouvrir l’école quand tout se ferme". Sophie Wilmès donnera la deuxième, en novembre.

Dans les jours qui viennent, toutes les classes auront aussi droit à un exposé sur l’histoire du collège, et chaque enseignant a prévu un cours "comme en 1924", histoire de remonter le temps et de mesurer tant l’évolution des matières que celle de la manière dont on les enseigne. Petite entorse historique: les filles pourront évidemment participer, alors que le CCM était une école de garçons jusqu’en 1981…

Une marche Adeps, plusieurs soupers d’anciens, l’ensemble Khéops (ce sont des anciens !) pour Noël, un banquet du centenaire, des expos, une pièce jouée au centre culturel par les élèves de l’option arts d’expression, des concerts… Les événements vont s’enchaîner jusqu’au week-end de clôture de cette année du centenaire, les 17 et 18 mai 2024.

L’idée est de conjuguer un axe pédagogique impliquant les élèves, un axe culturel qui intéressera aussi les parents, sans oublier l’esprit caritatif et solidaire qui fait partie des valeurs du collège depuis sa création.

"À l’époque, une école avec une piscine, c’était un scandale !"

Ces valeurs forment "l’esprit" du CCM et restent bien présentes: exigence, soutien aux élèves, sens de l’effort, respect…

"L’esprit de famille aussi, complète le directeur, Xavier Cambron. C’est ce qui explique ce système des pavillons: le cardinal Mercier voulait des petits bâtiments, pour une vraie qualité relationnelle entre les enseignants et les élèves. Cela n’allait pas de soi: l’école était tout de même très coercitive à ce moment-là. Il y a aussi une confiance envers les élèves: le collège a beaucoup d’entrées et de sorties, et le campus n’est pas clôturé. On peut aussi pointer l’importance de l’activité sportive, sur le modèle anglais. Très rapidement, il y a eu au collège une salle pour l’éducation physique. Et puis la piscine: à l’époque, une école avec une piscine, c’était un scandale !"

L’histoire du collège sera évidemment détaillée dans une exposition prévue dans les locaux en février 2024. Elle sera accessible au grand public le week-end.

Centenaire hyperactif, le CCM continue à se développer. Le programme des festivités comprend la réalisation d’une grande mosaïque à laquelle travaillent des élèves et des profs de 1re et 2e en compagnie de l’artiste Anne de Labouret, ainsi que l’inauguration en mai d’un nouveau bâtiment.