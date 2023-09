Braine-l’Alleud: double acquittement après l’incendie criminel d’une belle villa

Mais qui a bouté le feu à deux endroits distincts, dans le garage et dans le salon, le 17 novembre 2019 peu après 19 h ? Pas de doute non plus pour le parquet et les compagnies d’assurances. C’est le couple de locataires, Daniel L. et Véronique E. qui, six jours après les faits, s’envolent vers le Costa Rica où ils se trouvaient encore le 7 juin dernier lorsque ce dossier d’incendie criminel fit l’objet de débats passionnés.