Braine-l’Alleud : une saison culturelle riche… et apaisée

Entre-temps, de son côté, le collège a créé l’an dernier une Maison de la culture, avec une programmation propre. Une coexistence tenable ? "Oui, on peut garder les deux entités parce que la mission n’est pas la même, et avoir encore plus de culture fait rayonner Braine-l’Alleud, affirme Chantal Versmissen, l’échevine de la Culture. Au conseil d’administration du Centre culturel, la tempête semble s’apaiser. Il reste un souci au niveau du conseil d’orientation mais on devrait arriver à dépasser les clivages politiques. Un travail titanesque a été fait par l’équipe, dans des conditions difficiles. Cela fait plaisir de voir à présent les gens réserver pour la saison culturelle 2023-2024."

"Il y a une vraie complémentarité"

Symbolique, c’est dans la salle des mariages de l’ancien hôtel de ville, ce mercredi 6 septembre 2023, que le Centre culturel et la Maison de la culture ont présenté conjointement leur saison à venir. En ce qui concerne la Maison de la culture ( www.braine-lalleud.be), le programme s’arrête à la fin de cette année pour des raisons de technique budgétaire. Mais des projets à long terme sont à l’étude, notamment une comédie musicale mettant à contribution les talents locaux. Dans l’immédiat, il est notamment question de spectacles de stand-up pour tous les âges, de la pièce de théâtre Beau-Papa prévue le 16 septembre, d’une troisième édition du parcours d’artistes, d’un premier salon littéraire mettant en avant des écrivains locaux, d’un festival de théâtre amateur…

"Il y a une vraie complémentarité avec le Centre culturel, assure Kevin Van Nuffel, pour la Maison de la culture. Notre mission première, c’est de mettre en valeur les artistes brainois. Nous avons aussi un lien particulier avec l’humour, et une attention à certains publics, notamment les seniors."

Du côté du Centre culturel ( www.braineculture.be), on assume un rôle de diffusion avec des seuls en scène qui devraient attirer du monde, comme celui de Guillermo Guiz ou de Laurence Bibot, et des pièces de théâtre comme À cheval sur le dos des oiseaux, ou Les Yeux rouges. Le message est clair: pourquoi aller à Bruxelles, alors qu’il y a, à Braine, une saison entière de spectacles de qualité ?

Mais le Centre culturel tisse aussi des collaborations avec les associations locales comme Arti’Zik, pour proposer des "Nuits mobiles" permettant d’organiser chaque mois des concerts en alternance dans ses locaux et dans d’autres endroits pour permettre au public de découvrir la commune.

Le Centre cultive aussi ses spécificités en matière d’éducation aux médias avec des ateliers et des activités menées en collaboration avec la MJ Le Prisme. Ce rôle est particulièrement pris à cœur, à l’ère des fake news et des réseaux sociaux. Et le travail avec le jeune public reste aussi une mission importante: le Centre culturel travaille pour cela avec 17 écoles fondamentales, avec trois écoles secondaires et avec la bibliothèque communale.