Braine-l’Alleud : le cheval à l’honneur au château du Cheneau, ce week-end

La météo s’annonce exceptionnelle et compte tenu du succès jamais démenti de l’événement, il devrait y avoir du monde, ce week-end au château du Cheneau pour fêter la vingtième édition des Journées du cheval. D’autant que les organisateurs ont prévu un programme particulièrement dense afin de marquer cet anniversaire. Plusieurs parkings gratuits sont prévus: les P1 et P2 souterrains de la gare de Braine, le parking du pont courbe et celui de l’administration communale, avenue du 21 juillet. Des navettes gratuites seront proposées depuis les parkings de la gare.