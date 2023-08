Braine-l’Alleud : un week-end de braderie et d’animations

On sait que les commerces en centre-ville ne vivent pas que des moments idylliques ces dernières années, entre le Covid et ses conséquences, l’essor sans cesse grandissant de la vente en ligne et le pouvoir d’achat des consommateurs qui en a pris un coup. Mais les commerçants locaux ont la volonté de tenir et d’attirer les clients avec leurs produits et un service de proximité. Ceux de Braine-l’Alleud ne font pas exception et ce week-end se tiendra dans tout le centre-ville la 77e édition de la braderie organisée par l’Association des commerçants brainois.