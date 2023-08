Braine-l’Alleud : 12 mois de prison pour un voleur que sa victime avait réussi à neutraliser

Le 21 juin dernier, le propriétaire d’un véhicule garé dans une rue de Braine-l’Alleud a aperçu un homme adoptant un comportement suspect près de sa voiture. Il s’est approché et a vu que cet inconnu, qui avait déposé son sac sur le toit, venait de briser la vitre arrière. Le propriétaire a crié qu’il allait appeler la police et l’homme est parti en courant. Il a cependant été rattrapé et maintenu sur place par la victime, jusqu’à l’arrivée d’une équipe de la police locale.