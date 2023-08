Braine-l’Alleud et Waterloo : deux jeunes magiciens médaillés à Los Angeles

Maxime Croisé habite Waterloo et étudie à Maastricht. Il s’est pris de passion pour la magie, sur le tard, lors d’un voyage à Londres. Depuis, il s’entraîne et enchaîne les spectacles "close-up", avec un petit public, celui des entreprises ou des cafés-théâtres. Sa magie se concentre sur les objets du quotidien : cartes, billets, bagues… À Los Angeles, il a gagné la médaille d’or dans la catégorie "Magic Open", prestation libre.

Maxime Mandrake a un parcours différent. Depuis ses 8 ans, il veut devenir magicien et l’est professionnellement depuis ses 18 ans. Lui, c’est la magie du spectacle, la grande illusion, les shows à la David Copperfield. Il est revenu de Los Angeles avec une médaille d’or en prestidigitation et une médaille d’argent en "Magic Open".

Quel a été le déclic ?

Maxime Croisé : J’avais acheté un jeu de cartes en Angleterre. Je l’avais un peu oublié mais pendant le Covid, je l’ai retrouvé. Je suis devenu passionné. Je faisais plus de magie que je ne dormais. Je profitais du Covid pour apprendre un maximum. J’avais cours en ligne et j’avais pas mal de présentations à faire. J’ai commencé à intégrer des tours de magie dans mes présentations. J’ai vu l’engouement que ça a pris car j’ai reçu des messages de tous mes profs.

Maxime Mandrake : Un jour, je suis allé à une fête médiévale. Je me souviens d’un type qui mettait des clous dans son nez, faisait des tours de cartes ou faisait voler une bague. Le lendemain, autre fête médiévale: le même magicien. Je suis scotché. Il ne m’a rien révélé mais m’a renvoyé vers un magasin de magie. Le vendeur m’a montré trois tours, et m’a dit de revenir un mois plus tard les présenter. Je suis revenu, il m’a félicité et il m’en a appris d’autres.

Que vous apporte la magie ?

MM : Ça m’a permis de combattre une timidité maladive et je pense que c’est peut-être un peu le cas de Maxime aussi…

MC : C’est le cas de tous les magiciens…

MM : Comme un chanteur, un acteur, c’est un moyen de combattre parfois une injustice sociale. Ça a été mon cas, à l’école, où j’étais très critiqué. J’avais déjà un style très original et ça ne plaît pas à beaucoup d’enfants. Donc la magie m’a juste aidé à combattre ça avec des gens qui, à l’époque, se moquaient de moi et qui viennent maintenant me féliciter pour mon parcours. Je suis satisfait que cette passion m’ait mené là où je suis aujourd’hui. Je n’ai aucun regret. J’aime ce que je fais, j’aime le faire et c’est ce qui rend les choses plus fortes.

MC : Aujourd’hui, avec le recul, j’ai plus ou moins la même réflexion. Depuis que je suis parti en Angleterre, j’ai beaucoup plus confiance en moi. J’adore aussi voir la réaction des gens quand ils se rendent compte que ce qu’on considérait comme impossible devient possible. Ce moment-là avec un spectateur, il est unique.

Vous avez ramené trois médailles de Los Angeles…

MC : Je suis parti là-bas pour m’amuser. Je ne savais pas à quoi m’attendre, j’ai proposé un numéro que j’avais aimé créer et présenter sur scène. Ce qui est motivant, c’est que c’est la validation par un jury de professionnels des arts du spectacle. Il faut captiver un public sur une minute trente. Comparé à un tour de magie où on va être jugé sur la technique pure et dure. Et puis il y a les rencontres qu’on a pu faire, que ce soit avec des professionnels ou d’autres artistes venus du monde entier.

MM : Je n’ai jamais fait de compétition, et je ne pense pas avoir cet esprit. C’était donc la première fois, et comme Maxime, je me suis dit : on y va pour s’amuser et on verra. C’est génial. Mais ce que j’ai vraiment pu en tirer, c’est les rencontres. Ça laisse un souvenir inoubliable. On est monté sur une scène, on a joué et ça a été apprécié. Il n’y a rien de mieux. Maintenant c’est vrai que ce n’est pas un concours ou un championnat de magie, ce n’est pas les mêmes critères. C’est impossible de juger de la qualité d’un tour sur une minute trente. Par contre, pour juger de la qualité d’un artiste, c’est suffisant.

Et maintenant ?

MC : Je vais d’abord finir mon master, dans les six prochains mois. J’ai mon mémoire à écrire sur la créativité. Ce n’est pas directement en lien avec la magie mais un peu quand même. Je vais également faire un stage de six mois (NDLR : dans une société liégeoise de magie à usage commercial) et dès la rentrée, j’ai un projet avec deux autres magiciens : le Mystery Cabaret, dans un café-théâtre, au Petit Chaperon rouge à Bruxelles. Ce seront des prestations tous les deux mois pour commencer et tous les mois par la suite.

MM : Le plus gros projet, c’est continuer à travailler pour des numéros de concours. Mais cette fois-ci dans le milieu des magiciens, ceux de Belgique, de France, d’Europe et du monde. Il y a toutes sortes de niveaux et c’est ce que j’ai envie de faire.

Mais sinon, je continue mes spectacles partout en Belgique. Je prépare aussi un spectacle pour dans deux ans. Ce sera un très grand truc pour fêter mes 10 ans de carrière. Là, on est en train de discuter avec un producteur en Belgique, pour voir comment on tourne ça.