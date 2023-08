Pari finalement réussi pour rénover le Ring 0

L’objectif annoncé avant les grandes vacances pour ce chantier d’environ 7 km entre Braine-l’Alleud et la limite de la région flamande est donc réussi: tout est terminé pour la rentrée scolaire de ce lundi matin, et donc la reprise d’une circulation plus importante.

Les objectifs de ce chantier attribué pour trois millions d’euros étaient multiples. Il s’agissait tout d’abord de renouveler le revêtement sur l’ensemble des bandes menant vers la capitale. La couche de surface était dégradée et avait obligé le SPW à plusieurs interventions urgentes l’hiver dernier, en instaurant par ailleurs des limitations de vitesse. Alors que ce sont pas moins de 36 000 véhicules qui empruntent chaque jour ce tronçon du ring…

Le SPW devait également adoucir la courbe de la bretelle "Butte du Lion", trop abrupte et qui obligeait les usagers à ne pas dépasser les 70 km à cet endroit. Et pour fluidifier le trafic, le chantier visait également à créer une bande d’accélération et de décélération sur les 2 km situés entre l’accès Mont-Saint-Jean et celui de Waterloo, souvent sujet à des remontées de file aux heures de pointes. Ces deux derniers aménagements ont pu être réalisés en juillet. Par contre, pour l’asphaltage, ce fut une autre paire de manches.

Initialement, pour le mener à bien, il était prévu de fermer complètement le R0 les deux premiers week-ends d’août. Sauf que le premier a connu une pluviosité exceptionnelle et le planning a été adapté. Les trois week-ends suivants ont été fixés pour cette coupure au trafic. Mais vu la pluie annoncée pour ces 26 et 27 août, les responsables ont finalement avancé le chantier: le ring a dû être coupé de mardi à vendredi dernier.

En espérant tout terminer vendredi matin… sauf que de nouvelles grosses pluies ont interrompu le travail de marquage jeudi, avec une suspension des travaux puisque ce marquage doit être apposé sur une surface sèche. Une seule bande a été rouverte, en croisant les doigts pour qu’une plage favorable s’ouvre avant lundi. C’était samedi, et le chantier est donc bouclé dans les délais.