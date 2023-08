Braine-l’Alleud: 5 ans de prison pour une tentative de meurtre lors du Nouvel An

Rayane E., un Nivellois né en 2000, avait un peu trop bu cette nuit-là et se trouvait au volant d’une Mercedes AMG louée via un prête-nom. Vu son comportement, l’organisateur a décidé de se placer au milieu de la route pour le forcer à s’arrêter, et lui dire de cesser son manège. Mais le ton entre les deux jeunes gens est monté.

Le Nivellois a finalement redémarré en trombe, et pense que quelqu’un a ensuite lancé un projectile sur son véhicule. Certains témoins disent, eux, qu’il a seulement roulé sur une bonbonne servant à gonfler des ballons.

En tout cas, il s’est à nouveau arrêté, est sorti de la Mercedes avec un couteau, et a frappé l’organisateur de la soirée. La lame est restée plantée dans la clavicule de la victime et l’agresseur, lui, a quitté les lieux. Et même le pays: il a été intercepté une quinzaine de jours plus tard, alors qu’il se trouvait dans une chambre d’hôtel en France.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour tentative de meurtre, Rayane E. avait martelé à l’audience qu’il n’avait jamais eu l’intention de tuer l’autre protagoniste: il voulait seulement le menacer, après avoir été pris à partie.

Une version que le tribunal, dans le jugement rendu mercredi, juge non crédible: le coup de couteau a été porté avec violence, du haut vers le bas et dans une région vitale. Et le Nivellois peut difficilement prétendre qu’il ne se rendait pas compte du danger: en 2019 déjà, il avait porté deux coups de couteau à des tiers, lors d’une bagarre entre bandes rivales. Poursuivi en correctionnelle, il s’en était cependant tiré avec une solide peine de travail.

Cette fois, la justice se montre moins clémente: l’intention homicide étant établie, le jeune homme écope de cinq ans d’emprisonnement, avec un sursis de cinq ans pour la partie de la peine qui excède la détention préventive déjà subie. Un sursis probatoire: pour ne pas se retrouver derrière les barreaux, le prévenu devra notamment suivre une formation centrée sur l’agressivité, chercher activement un travail, et dédommager la victime.