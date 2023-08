Braine-l’Alleud/Waterloo : fermeture complète du ring 0 dès ce mardi soir

Ce qui a plutôt bien marché les 12 et 13 août, et les 19 et 20 août, sous le soleil. Le R0 avait même pu rouvrir avec plusieurs heures d’avance sur le délai annoncé. Mais voilà, la météo s’annonce à nouveau capricieuse le week-end prochain, alors que le chantier doit être clôturé pour la rentrée des classes, et la reprise du trafic important vers Bruxelles…

La décision est dès lors tombée ce lundi après-midi: les travaux vont finalement débuter dès ce mardi. Et la fermeture pourrait se prolonger jusqu’à vendredi pour boucler ce chantier important. Pas le choix…

Concrètement, dès ce mardi à 9h du matin, les usagers du R0 en direction de Bruxelles ne circuleront que sur une seule voie, avec vitesse limitée à 90 km/h, entre la sortie n° 24 Lillois – Braine-l’Alleud et l’accès 27 Waterloo (drève Richelle). Puis, de mardi 22 h à vendredi 6 h du matin, cette même portion du ring en direction de la capitale sera complètement fermée au trafic.

Pour rejoindre Bruxelles, une déviation sera mise en place depuis l’échangeur de Haut-Ittre et de tous les axes qui y mènent, pour ramener les usagers vers le ring Ouest en direction de Wauthier-Braine. Les usagers locaux du ring 0, eux, seront obligés de sortir à la bretelle n° 24 Lillois – Braine-l’Alleud.

L’objectif est évidemment de terminer avant ce week-end ce chantier qui a débuté le 26 juin, pour réhabiliter et sécuriser le ring 0 sur 7 km depuis l’accès Butte du Lion jusqu’à Argenteuil.

Le chantier global avait été attribué pour 3 millions d’euros à la société Colas. Il comprenait l’amélioration de la courbure de la bretelle "Butte du Lion", qui a été améliorée en juillet. Et une bande supplémentaire d’accélération et décélération a été ajoutée entre l’accès 26 bis Mont-Saint-Jean et l’accès 27 Waterloo, ce qui devrait permettre de fluidifier le trafic à cet endroit où les encombrements étaient quotidiens.