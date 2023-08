Braine-l’Alleud : acquittement de la société Melin après un accident mortel sur un chantier routier à Ophain

On part à la recherche des responsabilités et l’auditeur du travail lance une citation contre les entreprises Melin pour homicide involontaire ainsi que pour infractions à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs en chantier et à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 qui vise les chantiers temporaires et mobiles.

"Les abords et la périphérie du chantier devront être signalés et matérialisés de sorte à être clairement visibles et identifiables", spécifie cet arrêté royal. Tel n’était pas le cas pour l’auditeur du travail qui épingla le fait que le panneau indiquant la limitation de vitesse à 30 km/h se trouvait à une distance d’à peine 2 mètres de la remorque alors qu’elle aurait dû être de 15 mètres.

Il requit une amende de 3 000 € alors que l’avocat de la société, excluant toute négligence coupable dans son chef, plaidait l’acquittement ou la suspension du prononcé ou le sursis.

Les dispositions avaient été prises avec une demande de ralentir, des cônes de couleur orange disposés avant le chantier proprement dit, une remorque à l’arrière du camion. Selon l’avocat, il est illusoire de croire que la distance de 15 mètres aurait changé quoi que ce soit. Il considéra que les recherches de responsabilité devaient se diriger vers la conductrice qui roulait à une vitesse bien supérieure aux 30 km/h.

Il fit état du jugement rendu par le tribunal de police de Nivelles à l’encontre de l’automobiliste: elle a bénéficié de la suspension du prononcé mais a été condamnée à verser 25 000 € à chacune des trois filles de la victime, laquelle avait perdu sa femme deux ans auparavant dans un accident de train.

La société Melin, qui emploie une soixantaine de personnes, a été meurtrie par cet accident. Elle a renforcé la formation du personnel, les procédures en interne, acheté un camion tampon et payé la pierre tombale.

Le tribunal a rendu un jugement d’acquittement au profit de la société.