Série d’été – Les noms de rue (6/7): À Bois-Seigneur-Isaac, au détour de la N280, un patrimoine riche

La N280 se compose donc de deux parties. Le tronçon entre Rebecq et Haut-Ittre a une longueur d’environ 12,5 km et se compose de deux voies pour les deux sens de circulation ensemble. À noter qu’au niveau d’Asquemont, sur la commune d’Ittre, le canal Charleroi-Bruxelles est enjambé par cette voirie. Le tronçon entre Bois-Seigneur-Isaac et Witterzée, quant à lui, est long d’environ 3,1 km et comprend également deux voies dans les deux sens de circulation.

Une des particularités de cette voirie est son "terminus" ouest, Rebecq. En effet, à plusieurs reprises, il est annoncé par des panneaux routiers depuis l’ancien dépôt militaire de Witterzée, jusqu’à Quenast (Rebecq). La question de savoir s’il s’agissait jadis d’une voie "stratégique" est posée…

Parmi les nombreux villages que traverse la N280, attardons-nous sur celui de Bois-Seigneur-Isaac, qui est, en réalité, une très petite localité de la grande commune de Braine-l’Alleud. Petite par sa taille, certes, mais grande par le patrimoine dont elle regorge. En effet, plusieurs éléments importants sont à y découvrir quand on emprunte la N280.

Parmi ceux-ci, l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac, que l’on peut voir sur sa gauche lorsque l’on circule sur la rue Armand de Moor en direction de Witterzée (voir nos photos ici). Au XIe siècle, le seigneur Isaac, revenu de croisade, construisit dans son bois une chapelle contenant une statue de Notre-Dame. Deux siècles plus tard, la chapelle est le siège d’un miracle eucharistique. L’évêque de Cambrai permet alors que la chapelle devienne un lieu de pèlerinage. L’abbaye offre un ensemble architectural sans homogénéité. La chapelle du Saint-Sang-de-Miracle est de style gothique et sert aujourd’hui d’église abbatiale.

De l’autre côté de la voirie, au croisement de la rue Armand de Moor et de la rue du Bois Planté, on trouve le château de Bois-Seigneur-Isaac. Il s’agit d’une ancienne forteresse féodale transformée en château de plaisance au XVIIIe siècle. À l’arrière du château, s’étend un charmant jardin français, prolongé d’un agréable parc à l’anglaise. On peut y admirer de nombreux arbres remarquables et s’y promener dans une romantique charmille taillée en berceau.

La famille Snoy est, depuis cinq générations, propriétaire du château. Afin de promouvoir et assurer la préservation de ce bel ensemble architectural, le baron Bernard Snoy, propriétaire actuel, a créé avec son épouse l’ASBL "Les amis du château de Bois-Seigneur-Isaac". Dans le cadre de ses activités, celle-ci propose l’ouverture au public du château et la mise à disposition de celui-ci pour des mariages, réceptions, dîners d’affaires, séminaires d’entreprises et autres événements. Le château de Bois-Seigneur-Isaac est repris depuis 1993 dans la liste du "patrimoine exceptionnel de Wallonie".

Cet épisode de notre série est réalisé avec l’aimable collaboration de l’Echarp (Entente des cercles d’histoire et d’archéologie du Roman Païs) et de son secrétaire, Wilfred Burie. Infos: www.echarp.be.