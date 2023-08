Ophain: un automobiliste sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants percute un cycliste

Les policiers brainois ont été appelés à intervenir vers 19 h 15, dans la rue des Combattants. Un accident impliquant un automobiliste et un cycliste venait d’y survenir. Le cycliste, âgé de 21 ans et originaire de Braine-le-Château, a été légèrement blessé. Il est apparu que le conducteur de la voiture, un Nivellois âgé d’une vingtaine d’années, roulait sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants et de médicaments. L’intéressé a été transporté à l’hôpital où différents devoirs d’enquête ont été exécutés. Il a été privé de permis de conduire pour une durée initiale de 15 jours.

"Les conséquences de cet accident auraient pu être dramatiques", commente le chef de corps de la police de Braine-l’Alleud.