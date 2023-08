Braine-l’Alleud/Waterloo: un deuxième week-end de fermeture sur le ring 0

Les opérations du week-end dernier, qui concernaient principalement le tronçon entre Waterloo et Groenendael, se sont très bien passées et les équipes qui travaillaient 24 heures sur 24 ont même pu rouvrir la route à la circulation avec quelques heures d’avance. En effet, alors que le trafic devait être rétabli lundi à 4h du matin, le R0 a finalement pu être rouvert dès dimanche à 20 h.

Mais ce pari réussi ne marquait pas la fin du chantier, un planning réaménagé après ce début de mois d’août pluvieux ayant étalé le travail sur trois week-ends successifs.

Sur un nouveau tronçon situé en amont de celui traité le week-end dernier, une centaine d’hommes et d’impressionnantes machines reprendront donc leur course contre la montre ce vendredi 18 août à partir de 22 h, avec comme contrainte de terminer au plus tard le lundi 21 août à 4h du matin.

Rappelons au passage que seules les bandes menant à Bruxelles sont concernées, les bandes partant de Bruxelles pour rentrer en Brabant wallon restant dans un état satisfaisant pour l’instant.

Pour assurer à la fois une qualité optimale du travail, la sécurité des ouvriers qui s’activeront de jour comme de nuit sur le chantier et celle des usagers, les travaux se dérouleront ce week-end encore dans le cadre d’une fermeture totale à la circulation entre les échangeurs "Genappe" et "Groenendael".

"Pour rejoindre Bruxelles, une déviation sera mise en place depuis l’échangeur de Haut-Ittre et tous les axes y convergeant (E19/A7, E411/A4, N25, N28, N280). Les usagers devront emprunter le ring Ouest en direction de Wauthier-Braine, confirme la Sofico. Les usagers qui emprunteront le ring Est pour une destination locale seront obligés de quitter le ring à la sortie n° 26 Genappe."