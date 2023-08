Braine-l’Alleud/Waterloo : nouveau planning pour les travaux du ring Est

Avec le début d’été très pluvieux que nous venons de vivre, ces plans ont été fortement contrariés. Et ce mercredi, le SPW a annoncé la réorganisation complète des opérations de réasphaltage du ring Est. Au lieu de deux week-ends de fermeture, il apparaît que trois seront nécessaires. Le premier de ces week-ends d’intervention est le week-end prochain, avec des travaux annoncés du 11 au 14 août.

Concrètement, du vendredi 11 août à 22h jusqu’au lundi 14 août à 4h du matin, le ring Est sera totalement fermé en direction de Bruxelles entre les échangeurs "Genappe" et "Groenendael". Une déviation sera organisée depuis l’échangeur de Haut-Ittre et tous les axes qui y mènent, pour emmener les usagers vers le ring Ouest en direction de Wauthier-Braine.

Les automobilistes qui emprunteront le ring Est pour une destination locale seront, eux, obligés de le quitter à la sortie 26 "Genappe".

"Deux autres week-ends seront nécessaires pour renouveler le revêtement et effectuer des réparations localisées en profondeur de la voirie sur le reste du tronçon s’étendant de Braine-l’Alleud à région flamande, précisent les responsables du chantier. Les dates et modalités pratiques seront confirmées par la suite."

Les travaux avaient débuté le 26 juin et leur objectif est d’améliorer à la fois la fluidité du trafic et la sécurité sur le tronçon concerné. Ainsi, sur 7 km entre la sortie "Butte du Lion" et l’accès "Argenteuil", le revêtement doit être renouvelé, avec également des réparations localisées en profondeur de la voirie.

Le chantier doit aussi permettre de créer une troisième bande sur deux kilomètres entre les accès "Mont-Saint-Jean" (n° 26 bis) et "Waterloo" (n° 27), en utilisant l’actuelle bande d’arrêt d’urgence. L’objectif de cet ajout est d’éviter les remontées de file aux heures de pointe, fréquentes dans ce tronçon très encombré. Le tracé de l’accès "Butte du Lion" (25) a aussi été adouci afin de mieux le sécuriser.

L’ensemble du chantier représente un budget de près de trois millions d’euros, financé par la Sofico.