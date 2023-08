Braine-l’Alleud : pour éviter un "stop photovoltaïque"

Les membres de la commission communale conjointe "développement durable – environnement – climat", présidée par Christian Ferdinand (DéFI) sont préoccupés par le risque d’un "nouveau stop wallon" pour les installations photovoltaïques. Alors que selon leurs calculs, le solaire individuel est et restera rentable. Et que la Commune, elle, a montré avec l’implantation de son champ solaire que les installations industrielles sont plus qu’intéressantes.

Le risque d’un manque d’informations et d’une perte de confiance est de passer à côté des objectifs de développement durable, mais aussi de fragiliser un secteur économique pourtant prometteur, avec des pertes d’emploi voire des faillites.

Pour les membres de la commission brainoise, l’installation et la promotion des compteurs communicants, qui incitent à augmenter le niveau d’autoconsommation des ménages équipés de panneaux solaires, est une des pistes de solution. "On estime qu’il faudrait expliquer et inciter davantage les consommateurs à s’équiper et à utiliser un compteur communicant et un minimum de domotique pour éviter le prochain stop", indique Christian Ferdinand.

Pour les installations placées après le 1er janvier 2024, le compteur ne tournera plus à l’envers mais le temps de retour d’investissement, même s’il va s’allonger, restera inférieur à dix ans. Les compteurs communicants permettent aux particuliers de comprendre qu’ils ont tout intérêt à consommer de l’électricité en journée quand le soleil brille. Et ils permettent de bénéficier d’un tarif proportionnel, qui devient intéressant si le taux d’autoconsommation dépasse 37,76%.

La CWaPE (Commission wallonne pour l’énergie) a développé un simulateur pour que les citoyens puissent estimer l’intérêt d’un tel compteur mais pour Christian Ferdinand, ce simulateur est mal conçu puisqu’on ne peut pas y faire varier le taux d’autoconsommation. La commission "développement durable – environnement – climat" voudrait donc que ce souci soit corrigé.

Elle compte également demander au fédéral de maintenir la TVA à 6% pour l’achat et l’installation des panneaux solaires, des pompes à chaleur et des chaudières solaires. Et voudrait que le consommateur soit mieux informé à propos d’une prime, wallonne cette fois, pour l’installation d’équipements domotiques permettant d’activer certains appareils électriques au moment le plus adéquat.

Au niveau communal, il est aussi prévu d’organiser des réunions, à partir de la rentrée, pour mieux informer les citoyens afin qu’ils s’équipent en connaissance de cause. En espérant éviter ce "stop photovoltaïque" redouté pour 2024.