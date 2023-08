Le Ring ne sera pas fermé ce week-end en direction de Bruxelles

De ce fait, les travaux prévus le week-end suivant (11-14 août), impliquant la fermeture du Ring, toujours en direction de Bruxelles, mais entre les échangeurs "Lillois-Braine-l’Alleud" et "Waterloo" (drève Richelle), sont eux aussi décalés d’une semaine.

Vu que ces travaux dépendent de la météo, la Sofico doit encore confirmer les dates de ces interventions.

Outre le renouvellement du revêtement du Ring, ce chantier doit permettre l’aménagement d’une troisième voie, entre l’accès 26bis "Mont-Saint-Jean" et l’accès 27 "Waterloo". Cela implique "la transformation de la bande d’arrêt d’urgence en bande de roulement et la sécurisation par un dispositif de retenue en béton (new jersey) en berme centrale, indique la Sofico. Il s’agira d’une bande d’échange entre les deux échangeurs (voie d’accélération/décélération) permettant d’éviter les remontées de files et de fluidifier le trafic. Il s’agit d’une zone particulièrement dense, avec près de 34 000 véhicules par jour en direction de la capitale. La suppression de la bande d’arrêt d’urgence impliquera la réalisation d’une “zone de secours” de 90 mètres."

En outre, l’accès 25 "Butte du Lion" est réaménagé pour "en adoucir la courbure, sécurisant ainsi cet accès qui sera également élargi. Ces aménagements permettront de faciliter les échanges entre cet accès et la sortie suivante (26"Genappe")."

Ce chantier représente un budget d’environ 3 millions € hors TVA, précise encore la Sofico.