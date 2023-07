Un nouveau président pour le Rotary de Braine-l’Alleud

Au cours de celle-ci, la présidence du service club a été transmise officiellement à David Straet. Celui-ci succède pour un an – cette procédure se déroule en juin ou en juillet dans l’ensemble des clubs Rotary du monde entier – à Yann Skorochod, le "past président" 2022-2023.

Le nouveau président, originaire de Malmedy et né en 1978, est actuellement avocat au sein du cabinet Lexabel, à Bruxelles. C’est en se renseignant pour partir un an aux États-Unis, en 1995, qu’il a découvert le Rotary. Une des activités phares des Rotariens est en effet d’offrir chaque année à des jeunes la possibilité de découvrir la culture d’un autre pays durant une année.

Le Rotary est évidemment actif dans bien d’autres domaines, participant par exemple à des actions menées au niveau international pour lutter contre la polio ou pour soutenir d’autres grandes causes. À Braine-l’Alleud, pour récolter des fonds et donc soutenir certaines associations locales, le service club organise un repas qui réunit jusqu’à 600 convives au mois de janvier, vend du jus de pommes en automne, participe à la journée du cheval ou encore au Relais pour la vie…

Le club Rotary brainois compte aujourd’hui une quarantaine de membres et le nouveau président compte bien non seulement maintenir les activités actuelles, mais aussi en initier de nouvelles. Ainsi, une conférence-débat est déjà programmée pour le 9 novembre prochain: elle réunira le politologue et professeur François Gemenne et l’économiste Bruno Colmant, tandis que le journaliste Arnaud Ruyssen assurera l’animation.

Un concert choral de haut niveau est également en préparation pour avril 2024. Et David Straet a également annoncé aux Rotariens brainois que serait prochainement créée en interne une commission chargée de la rédaction d’un livre. La parution de cet ouvrage devrait en effet marquer le cinquantième anniversaire du club.