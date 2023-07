Coup de couteau la nuit du Nouvel An, à Braine-l’Alleud: six ans de prison ferme requis

Ce mercredi, le Nivellois se retrouvait à nouveau au tribunal pour s’expliquer sur une prévention de tentative de meurtre. Encore avec un couteau et encore une fois à Braine-l’Alleud.

On est la nuit du Nouvel An 2023, vers 2 h 30. Une fête a lieu dans une salle mais certains fêtards se trouvaient à l’extérieur. Sur la chaussée, une Mercedes fait des allers-retours à une vitesse inadaptée. Craignant qu’un accident survienne, l’organisateur de la soirée se met au milieu de la route pour forcer le conducteur à cesser son comportement.

C’est Rayane qui est au volant de cette voiture louée dans des circonstances nébuleuses, par l’intermédiaire d’un prête-nom. Il n’apprécie pas les remarques et une altercation verbale s’ensuit. Il redémarre en trombe et là, les versions divergent.

Selon l’organisateur de la soirée, le conducteur roule sur une bombe servant à gonfler les ballons, laquelle se trouve au sol. Le Nivellois, lui, pense qu’on a lancé un objet sur son véhicule. En tout cas, il s’arrête et sort de la Mercedes avec un couteau. Des coups sont échangés et le responsable de la soirée se retrouve avec une lame plantée dans la clavicule. À quelques centimètres du cou et des artères, donc. Heureusement, aucun organe vital n’est touché et la victime s’en tire avec quelques points de suture, bien qu’elle conserve encore aujourd’hui des douleurs lorsqu’elle doit porter des charges.

Rayane, lui, quitte les lieux et même le pays une fois les faits commis. Il sera arrêté en France, le 18 janvier, grâce à une enquête de téléphonie. Il était cependant en contact avec son avocat, et envisageait de se rendre pour venir s’expliquer sur les faits.

Devant le tribunal, ce mercredi, il n’a pas nié avoir porté un coup de couteau à la victime, invoquant la colère et son état d’ivresse cette nuit-là. Mais il a affirmé qu’il n’avait jamais eu l’intention de tuer.

Le ministère public, lui, estime que l’intention homicide ne fait pas de doute. Après avoir déjà été poursuivi pour une agression armée, le prévenu était bien placé pour savoir comment peut se terminer une bagarre quand on sort une lame… Une peine de 6 ans ferme a dès lors été requise.

La défense, elle, a plaidé une requalification en coups et blessures volontaires, évoquant même une provocation de la part de la victime…

Le jugement sera rendu le 23 août.