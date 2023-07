Braine-l’Alleud : permis accordé pour la crèche de 56 lits à la rue de la Légère Eau

Le point avait été soutenu par l’ensemble des élus, mais Corentin Roulin (Écolo) s’était demandé pourquoi lier les deux dossiers, d’autant que le permis d’urbanisme pour la nouvelle crèche avait été refusé par le fonctionnaire délégué.

Pour le collège, en groupant la construction et l’extension dans un même marché public, on arrive à un chantier de plus de 3 millions d’euros, susceptible d’intéresser des entreprises d’une taille importante. Ce qui limite les risques de déconvenues, notamment pour le respect des délais.

L’extension à Ophain est en effet estimée à un peu moins d’un million d’euros, tandis que la nouvelle construction à la Légère Eau, sur le site de l’ancien dépôt communal, pourrait coûter plus de 2,5 millions d’euros. Des subsides avaient été sollicités mais ils n’ont pas été accordés.

Quant au refus du permis d’urbanisme, alors que le conseiller Écolo suggérait d’adapter le dossier aux suggestions du fonctionnaire délégué, le bourgmestre, Vincent Scourneau, avait annoncé le maintien du projet tel que prévu initialement, un recours ayant été introduit par la Commune auprès du gouvernement wallon.

Pour faire bref, les plans prévoyaient un parking à l’avant du bâtiment, tandis que le fonctionnaire délégué aurait voulu une implantation plus proche de la voirie, avec un parking à l’arrière.

"Nous pensons que notre projet est plus cohérent, avait indiqué le maïeur brainois au conseil. Juste en face, il y a le parc Bourdon et une plaine de jeux. Le parking à l’avant du bâtiment pourrait servir en dehors des heures d’ouverture de la crèche. Si on le met à l’arrière, personne ne va s’y garer. Et pour les parents, c’est plus facile…"

Des arguments qui ont manifestement convaincu le gouvernement wallon puisque la Commune a appris lundi soir que le permis d’urbanisme était finalement accordé en recours.

"Les ministres Borsus et Tellier se sont rangés à nos avis et considèrent que l’intégration du bâtiment dans l’environnement est correcte, confirmait mardi le président du CPAS brainois, Pierre Lambrette. La preuve que rien n’est facile, mais que la persévérance paie… Tenant compte du délai de recours, nous espérons attribuer le marché à la rentrée ou un peu plus tard, et pouvoir commencer le chantier à la fin de l’année. Normalement, c’est un chantier d’un an mais à l’heure actuelle, on n’ose plus trop s’avancer…"

Les 56 lits de cette nouvelle crèche, ajoutés aux 21 qui seront créés dans l’ancienne médiathèque et aux diverses extensions de crèches existantes, devraient permettre à la majorité de tenir ses promesses de début de législature, prévoyant une centaine de places supplémentaires. Si tout se passe comme prévu, on sera à 98…