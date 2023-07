Une nouvelle soirée au paradis pour célébrer la fête nationale à Braine-l'Alleud

Pas de concerts avec des rangées de baffles tonitruants mais plutôt une formule "chill" au milieu de la verdure, où les Brainois peuvent venir entre amis ou en famille profiter de différentes activités.

Ainsi, pour les plus petits, des ponts de singe et des jeux sélectionnés par l’équipe de la ludothèque communale seront proposés. Il y aura aussi des stands où ils pourront se faire grimer, un parcours de psychomotricité ou encore des bulles de savon. On pourra aussi jouer aux échecs sur place, et s’initier au tir à l’arc.

Pour les plus grands, des bars seront installés sur le site et de 17 h à 1 h du matin, quatre DJ se relaieront derrière les platines pour instaurer une ambiance festive. "C’est l’été et le lendemain, c’est congé : profitez!" lance la Commune dans un communiqué soulignant que l’événement et les activités sont gratuits au Paradis le 20 juillet.

Évidemment, pour ceux qui auront un petit creux, il faudra payer mais une dizaine de foodtrucks devraient en proposer pour tous les goûts, des "simples" glaces ou crêpes aux spécialités québécoises en passant par les saveurs thaïlandaises, les bagels… Et au cas où certains se poseraient la question pour la fête nationale, il y aura évidemment des frites!

Une façade visuelle de 150 mètres

Vers 22 h 15, une fois l’obscurité installée, viendra le spectacle pyrotechnique à bruit contenu. Si lors de la première édition, certains avaient émis quelques doutes sur la possibilité de proposer un feu d’artifice sans mettre en déroute pour toute la nuit la faune sauvage ou non des alentours, les organisateurs ont désormais montré que c’était possible.

"Les effets pyrotechniques s’unissent à la musique pour créer une chorégraphie synchronisée sur l’eau. Le format XXL, avec une façade visuelle de 150 mètres, est unique dans la région et permet de profiter d’un panorama optimal. Tout est mis en œuvre pour préserver le caractère naturel et paisible du lieu", précise la commune.

À propos de caractère paisible, les modes doux sont recommandés pour se rendre sur place avec un parking vélos disponible à la piscine, le parking P1 de la gare mis gratuitement à disposition, et un parking temporaire sur la route de Piraumont.