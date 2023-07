Déchets organiques à Braine-l'Alleud: un marché public à lancer

Le système fonctionnera d’ailleurs un peu sur le même modèle: un bac de 240 litres permettra aux habitants du quartier de venir déposer leurs déchets organiques en tout temps – pas besoin d’attendre la semaine suivante avec des restes d’un repas de poisson dans sa poubelle ! – et ce n’est que lorsque ce bac collectif sera plein qu’il sera ramassé par les services communaux. Ce ramassage se fera avec une camionnette, les déchets étant ensuite regroupés sur le site du dépôt communal de Lillois. Où quand il y aura de quoi remplir un gros camion, celui-ci partira pour le centre de compostage.

Mais pour cela, il faut acheter l’équipement nécessaire et au dernier conseil communal, le collège a soumis au vote un marché public pour acquérir des bornes de contrôle d’accès.

Pour Écolo, Benjamin Vokar a souligné que l’Europe oblige toutes les communes à récolter les déchets organiques pour la fin de cette année au plus tard. "Je reconnais que ce n’est pas un dossier facile. Sacs ou conteneurs à puce, il n’y pas de solution miracle. Vous avez opté pour les conteneurs où les gens pourront venir apporter leurs déchets organiques, avec un accès libre et une récolte facile. C’est positif. Mais là où j’ai un gros doute, c’est à propos de la mobilisation des Brainois. Les verres, on peut en stocker une certaine quantité chez soi avant d’aller tout mettre à la bulle. Mais pour le biodégradable, cela implique d’aller parfois plusieurs fois par semaine au conteneur. Si c’est un peu loin, qu’il faut prendre sa voiture, est-ce que les habitants vont participer ? Comme c’est un changement majeur, il faudra obtenir une adhésion la plus large possible. Et assurer un suivi pour l’évaluation."

Pour l’échevin Detandt, le lancement fera effectivement l’objet d’une sérieuse campagne de communication pour informer et sensibiliser les citoyens. "Mais les chiffres sont là, a-t-il complété. Dans certaines communes, on récolte dix kilos de déchets organiques par habitant et par an. Pour certaines, c’est trois kilos ! Faire tourner un camion dans les rues pour cela, ce n’est ni économique, ni écologique. Le Brainois ne paiera pas de supplément, alors que les habitants des autres communes paient pour ces camions qui tournent pratiquement à vide."

Le lancement du marché public a été voté à l’unanimité.