En compagnie du club ardennais, elle a évolué en Espoirs et elle a atteint en avril dernier la finale de Coupe de France U18. Comme ses stats en finale face à Bourges l’indiquent (7 points, 3 assists, 2 rebonds et 2 interceptions), la distributrice présente un profil assez polyvalent. Avant son expérience aux Flammes, la joueuse a évolué au centre de formation de l’USO Athis-Mons dans l’Essonne.

Il y a environ onze mois, la N°10 de la sélection malgache s’était signalée au championnat d’Afrique U18, disputé dans son pays à Antananarivo (Madagascar).

Dans les cinq meilleures joueuses du championnat d’Afrique U18

Son équipe nationale avait terminé quatrième et la joueuse de 1,73m avait cumulé 11,3 points, 3,3 rebonds, 2,3 assists et 1,2 interceptions en six rencontres. Une performance qui lui avait valu de terminer dans le "All-Star Five" du tournoi, à savoir dans les cinq meilleures joueuses de la compétition.

Si l’internationale malgache suit les pas de la Française Maeva Febrissy venue également étudier la kinésithérapie en Belgique, elle ne jouera pas à ses côtés car Febrissy fera partie intégrante du noyau de la Top Division Women 1 de Fred Dusart.

Marion Rasolofoson va intégrer la Castors Braine Académie et rejoint au rayon des arrivées Ingrid Dedoyart, Taïna Hermans et Fannie Vandesteene dans une équipe R2A composée par Angie Briclet, Cassandra De Keyzer, Alice Devos, Lisa Marblie, Clarice Marteau, Nina Robert et Sophie Tilmant. La décision finale concernant Clara Meunier et Alicia De Keyzer (R2A ou R2B) – deux éléments du cru – sera prise dans le courant du mois d’août. Venue également du centre de formation des Flammes Carolo Basket, Angelina Jacobs évoluera aux côtés de la R2B.