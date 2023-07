Hausse des tarifs évitée pour les sportifs

Olivier Vanham, pour IB, a expliqué que ce vote favorable se justifiait suite à la recapitalisation de la Régie communale autonome par la commune, à hauteur de 830 000 euros.

"Grâce à cela, la Régie a pu revenir sur sa décision d’augmenter les tarifs d’occupation des infrastructures sportives et de la piscine, ce qui était prévu à partir du 1er juillet, a précisé Olivier Vanham. En tant qu’administrateur de la Régie, j’étais le seul à m’y opposer et maintenant, le collège est revenu sur cette décision. Grâce au bon boni du compte 2022, et on se réjouit de cette petite victoire."

Pour Écolo, Corentin Roulin a précisé que cette hausse heureusement évitée était de 25%. "À titre exceptionnel, Écolo soutient la modification budgétaire, a-t-il confirmé. Et aussi pour le financement d’une nouvelle crèche à la Légère Eau, parce qu’elle figurait dans notre programme 2018. C’était une bonne idée, merci de l’avoir adoptée !"

"On l’a fait pour la piscine, pour les crèches..."

Le bourgmestre Vincent Scourneau, lui, a précisé que chaque modification budgétaire permet d’affecter de l’argent pour les services rendus aux habitants. Pas seulement celle-ci, donc, et il s’est dit dès lors déçu des considérations de la minorité.

"On l’a fait pour la piscine, pour les crèches… Peut-être que vous vous rendez compte qu’on essaie de faire les choses au mieux !, a avancé le maïeur brainois.

Ici, l’échevin des sports et président de la Régie, Geoffroy Matagne, avait eu le courage de prendre ses responsabilités face à une difficulté financière pour les infrastructures sportives. Après avoir réalisé un bench marking, il avait prévu une augmentation qui restait modique. Par la suite, il est apparu que le compte communal 2022 dégageait un boni, grâce à une gestion rigoureuse. Et nous avons renvoyé ce boni au niveau du sport…"

L’indexation des salaires et les prix de l’énergie

L’échevin Matagne a précisé de son côté que l’augmentation avait été décidée suite une hausse des dépenses contre laquelle la Régie ne pouvait pas faire grand-chose: rien que l’indexation des salaires du personnel et l’augmentation du prix des énergies ont fait bondir les coûts de 20%. La Régie devait trouver une solution et l’augmentation qui était prévue permettrait tout de même aux infrastructures sportives brainoises de rester concurrentielles par rapport au privé et aux communes voisines.

"Et quand on a su qu’il y avait un boni pour le compte 2022, mes collègues ont décidé de soutenir le sport, les clubs et les particuliers qui fréquentent nos infrastructures", a-t-il conclu.