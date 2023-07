Braine-l’Alleud : l’été culturel commence ce week-end

La Maison de la culture, le Centre culturel, l’École des arts, la bibliothèque communale, le CEC Arti’zik et la Fondation Bell’Arte se sont associés pour mettre sur pied ces activités. "Nous avons été très éclectiques, sourit l’échevine de la Culture, Chantal Versmissen-Sollie. Toutes ces animations et spectacles seront proposés aux quatre coins de la commune, gratuitement. Grâce à nos talents locaux et aux subsides de la Province, le budget est de 30 000 €, soit 20 000 € pour les artistes et 10 000 € pour la technique et la logistique."

Concrètement, on commence cet été culturel brainois dès ce vendredi soir, avec une soirée de cinéma sous les étoiles "spécial kids", sur le site de l’école du Pré Vert à Lillois. À partir de 17 h, il y aura des châteaux gonflables, des jeux, des ateliers contes… Le film, projeté à 18 h: Le Chat Potté 2 – La dernière quête.

De Wandeler/de Mahieu, "Le voyage d’Oscar", "La Montagne"

Puis dimanche, le centre névralgique de la culture sera au château du Cheneau avec un lancement en fanfare, au sens propre du terme. C’est en effet l’Harmonie royale de Mont-Saint-Pont qui lancera les hostilités à 11 h 30 par un concert. À 13 h 30, place à la musique classique avec la pianiste Justine De Wandeler et la mezzo-soprano Caroline de Mahieu. Avant un nouveau changement de style, à 15 h, avec le spectacle musical jeune public Le voyage d’Oscar. L’occasion pour les enfants de découvrir la musique du monde.

À 16 h 30, la compagnie de théâtre de rue Les Vrais Majors présentera La Montagne, une comédie déjantée pour toute la famille, avec différents niveaux de lecture et d’humour. Dave Parcœur prendra ensuite le relais pour un spectacle de stand-up, avant le retour de la musique avec le pop rock du groupe Øde à 19 h, puis le cover band Two Dots pour terminer la soirée.

Durant toute cette journée de lancement dans le parc du Cheneau, diverses animations sont également programmées dont une initiation à la gravure à l’aide de pigments naturels.

Des ateliers, des promenades, et des "histoires à bicyclettes"

Les rendez-vous se succéderont ensuite jusqu’à la mi-septembre avec par exemple des ateliers de danse proposés dans le parc les mardis 18 et 25 juillet, des ateliers artistiques avec Edwige Debroux, deux promenades (les 30 juillet et 6 août) d’exploration du territoire avec l’artiste visuelle et sonore Laurence Demaret et le guide nature Vincent Pourcelle…

Les animatrices de la bibliothèque multiplieront aussi les "histoires à bicyclettes" en s’installant pour des lectures publiques dans les jardins à l’arrière de la bibliothèque chaque mercredi – à l’intérieur en cas de pluie – mais aussi sur les pelouses de la piscine deux jeudis par mois.