Centre culturel de Braine-l'Alleud: contrat-programme prolongé mais les tensions demeurent

Ce qui a été fait et lundi, c’était au tour du conseil communal d’avaliser cet avenant à l’actuel contrat-programme. Le Centre culturel brainois a donc officiellement un avenir. La saga est-elle terminée ? Pas si sûr…

Corentin Roulin, administrateur et conseiller communal écolo, a acté les bonnes nouvelles: cet avenant au contrat programme, un manager de crise au travail depuis le mois de décembre, le recrutement d’une nouvelle direction qui va être lancé tout prochainement…

"Mais ma satisfaction est assombrie par la situation réelle", a-t-il affirmé. Je constate que l’équipe "épuisée", et décimée puisque réduite de moitié suite aux départs volontaires. Le conseil d’administration est fatigué, et trois membres ont décidé de remettre leur démission… Et le manager de crise, dont on reconnaîtra les qualités, est mis à rude épreuve avec des injonctions contradictoires […]. Le tableau est donc en demi-teinte: le centre culturel vit, ou plutôt survit, et il faut lui donner une dynamique, une confiance pour fonctionner sans accrocs. J’attends que la présidence communale travaille sur cet aspect…"

En réponse, l’échevine Versmissen a évoqué un "chaos" au conseil d’administration, et un gestionnaire de crise qui demande à partir au plus vite vu cette mauvaise ambiance. Les démissions au conseil d’administration, elles, seraient tout simplement l’application des statuts. "J’essaie d’avancer, je travaille pratiquement 20 heures par jour pour le centre culturel, et j’aimerais que tout le monde ait du répondant, du côté des administrateurs…", a encore répliqué l’échevine.

Pas de sabotage

Corentin Roulin, lui, a regretté qu’on laisse croire que le problème était dû aux administrateurs de l’opposition… "Je vous assure que notre bonne volonté est réelle, a-t-il assuré. On ne vous laissera rien passer, évidemment. Mais vous n’êtes pas victime d’un sabotage de notre part. C’est votre rôle de faire en sorte que cela fonctionne…"

On l’aura compris, la hache de guerre dépasse encore du sol.

Olivier Vanham, lui, a annoncé que comme Écolo, le groupe IB voterait en faveur de la prolongation du contrat-programme jusqu’en 2025. Mais il a parlé de "vaudeville" concernant cette saga du centre culturel, regrettant que les travailleurs aient fait les frais de cette crise qui n’est que politique. "L’épisode de ce soir est une marche arrière du collège, face à une incroyable mobilisation citoyenne", a-t-il encore lancé.

Le bourgmestre a repris la main en soulignant l’engagement de l’échevine de la Culture depuis des mois pour tenter d’avancer, et le soutien dont elle bénéficie du côté du collège. "Je tiens tout de même à rappeler que personne dans le collège ne pensait vivre cela: une instruction judiciaire au centre culturel !, a fait remarquer Vincent Scourneau. Parce qu’il y a bien un dossier à l’instruction aujourd’hui, et plusieurs personnes ont déjà été entendues. Derrière les gesticulations politiques, il y a un dossier judiciaire !"

Lors du vote, la prolongation du contrat-programme jusqu’en 2025 a obtenu l’unanimité.