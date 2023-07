Braine-l’Alleud : trois lauréats de l’Engagement citoyen

Cette année, les organisateurs ont reçu neuf candidatures. C’est bien plus que d’habitude et les choix ont été difficiles à opérer. D’ailleurs, les Rotariens ont décidé cette année de scinder leur prix en deux et ont ainsi pu attribuer un chèque de 1 000 € à deux projets locaux: "Le livre de votre région" et "Les parents extraordinaires".

"Le livre de votre région"

Le premier projet a été imaginé par Xavier Feron et Charles Libert. Fin 2019, ils ont lancé "Le livre de votre région" pour permettre à des classes de 5 et 6 primaire d’écrire leur propre livre, mais aussi de l’illustrer, de travailler à la mise en page, à la quatrième de couverture et même de collaborer à la vente de l’ouvrage une fois édité.

Les enfants clôturent ainsi un cycle scolaire en travaillant ensemble sur un projet tangible, qui mobilise la classe et les instituteurs. La première expérience avait été réalisée à l’école Sainte-Bernadette mais depuis, huit livres sont sortis, écrits par des classes de la Sainte-Famille, de l’école de l’Orangerie ou du Tilleul à Wavre, ou encore de l’école communale de Plancenoit.

"Les parents extraordinaires"

En ce qui concerne "Les parents extraordinaires", il s’agit pour l’essentiel de groupes de paroles mis sur pied par les Brainoises Simona Pacifico et Caroline Deharre. Ces deux professionnelles du secteur du handicap ont imaginé des rencontres, une fois par mois, entre parents dont les enfants sont porteurs de handicap. L’initiative, lancée il y a un an, vise à rompre la solitude des parents qui sont dans cette situation, leur permettre d’échanger sur leur expérience, sur les aides possibles, sur des petits trucs qu’ils ont trouvés…

ASBL 100 Neuf

La Commune, partenaire de ces prix de l’Engagement citoyen, en remet un elle aussi et comme il n’avait pas été divisé cette année, le montant est de 2 000 €. Ce chèque a été remis à l’ASBL 100 Neuf, qui est installée dans des locaux communaux sur la place Cardinal Mercier.

Elle emploie quatre personnes et ses activités sont diverses. Ainsi, une école de devoirs implique des seniors bénévoles et accueille une vingtaine d’enfants. On ne s’y limite pas à aider les enfants sur le plan scolaire. Depuis le changement du calendrier par la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’allongement des vacances en dehors de l’été, l’école de devoirs de 100 Neuf conjugue durant ces périodes de la remédiation et des activités plus ludiques et culturelles, par exemple des visites ou des séances de cinéma.

L’association propose également des cours de français – langue étrangère à des adultes. Elle a constitué pour l’instant trois groupes, comptant au total une vingtaine d’élèves de divers horizons culturels. Avec l’appui du CRIBW, l’ASBL donne aussi des cours de citoyenneté que doivent suivre les primo-arrivants dans le cadre de leur parcours d’intégration.

"Ce que nous allons faire de ces 2 000 €, auxquels on ne s’attendait pas, sera décidé en interne. Mais nous avons quelques pistes, indique l’administrateur délégué, Marc Van Beneden. Je pense par exemple à proposer des collations saines et locales aux jeunes qui fréquentent l’école de devoirs."