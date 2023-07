Aquathlon intercolaire à Braine-l’Alleud : 1 300 jeunes courent et nagent au Paradis

Ce sont les équipes "sports" de la commune, en collaboration étroite avec le président du Triathlon Team Brainois (TTB), Luis Del Solo, qui étaient à l’initiative de l’événement. Les distances à parcourir étaient adaptées aux différentes catégories d’âge: les 3es devaient nager 25 m et courir 600 m, les 4es nager 50 m et courir 600 m, les 5es nager 75 m et courir 800 m et les 6es nager 100 m et courir 1 200 m.

Et il fallait enchaîner les deux parcours, le chrono continuant à tourner lorsque les concurrents se changeaient entre l’eau de la piscine et les sentiers du parc. "L’objectif est de leur faire découvrir un sport avec des activités combinées, expliquait sur place Luis Del Solo, les yeux rivés sur l’ordinateur compilant les temps des élèves de 5e à l’arrivée de la course à pied. Souvent, quand ils sont sportifs, soit ils nagent, soit ils courent…"

Bon, vu l’état de certains en passant la ligne d’arrivée, tous n’avaient pas la conscience aiguë d’être au Paradis en passant la ligne d’arrivée. S’il ne faisait pas trop chaud pour courir à l’extérieur, gérer son effort pour aller au bout, c’est manifestement aussi un apprentissage… Mais les encouragements des autres élèves et des professeurs poussaient à se dépasser, quitte à marcher un peu pour les derniers mètres…

L’initiative a en tout cas emballé les établissements scolaires de Braine et des environs immédiats puisqu’ils étaient onze à participer à ce premier aquathlon, soit un total d’environ 1 300 élèves. Un réel succès.

"Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de ce plus gros événement interscolaire aquathlon jamais organisé en Wallonie, indique l’échevin brainois des Sports, Geoffroy Matagne. Cela témoigne de notre engagement en faveur du sport et de la jeunesse."