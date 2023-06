Braine-l’Alleud : une infraction sur cinq est informatique

Les vols avec circonstances aggravantes – avec effraction, par exemple – diminuent à 304, contre 441 en 2018 et 343 en 2019. Pour les cambriolages proprement dits, tentatives comprises, on en a enregistré 316 en 2018, 223 en 2019, et 197 en 2022. Les vols de voitures (12) sont aussi à la baisse, et les vols à l’étalage (71) stagnent à l’instar des arrachages de sac (2) ou des vols dans les garages (2).

Le nombre de dossiers en rapport avec les stupéfiants n’évolue guère non plus.

Mais globalement, le nombre total de faits infractionnels enregistrés dans la zone est bien à la hausse: 2 907 en 2022, alors qu’on était à 2 544 en 2018, et 2 614 en 2019. L’an dernier, 544 personnes ont aussi été arrêtées par la police locale, et c’est la première fois que le seuil des 500 est dépassé. Une des explications est à chercher du côté des violences hors du cadre familial – lire ci-dessous – mais c’est surtout en matière de criminalité économique et financière que les plafonds explosent.

Phishing et revenge porn

On retrouve dans ces chiffres – 568 faits au total l’an dernier – les escroqueries et abus de confiance classiques qui en réalité stagnent, alors que la criminalité informatique monte en flèche. On parle ici du phishing – s’approprier les codes secrets des victimes –, des escroqueries au Digipass ou en matière de produits d’investissement, des fraudes à la carte bancaire, du revenge porn – publier des vidéos intimes par vengeance – ou encore de l’escroquerie aux sentiments via internet. Les chiffres sont éloquents: 54 faits en 2018, 91 en 2019, 167 en 2020, 212 en 2021, et 319 l’an dernier.

"La criminalité informatique devient le troisième phénomène le plus important, elle dépasse le nombre de cambriolages et talonne les coups et blessures, constate le chef de zone, le premier commissaire divisionnaire Stéphane Vanhaeren. À terme, ce phénomène risque de dépasser toutes les autres formes de criminalité. Et si on prend le nombre total de faits commis dans la zone l’an dernier, soit 2 907, la criminalité informatique représente un fait sur cinq ! C’est un défi majeur…"

C’est devant un ordinateur ou une tablette que l’on prend des risques

Certains policiers locaux se spécialisent dans ce domaine, surtout des enquêteurs du service local de recherche, même si les formations proposées ne sont pas toujours à la hauteur.

"Il y a un vrai déplacement de la criminalité, appuie le bourgmestre, Vincent Scourneau. Les gens demandent plus de policiers dans les rues, sans se rendre compte que c’est dans leur salon, devant leur ordinateur ou sur leur tablette, qu’ils prennent des risques. Il faut donner des moyens pour que les zones de police forment leurs policiers face à cette évolution."

Du côté du parquet, le procureur du roi, Marc Rézette, concède que la cybercriminalité est complexe à combattre, mais des solutions existent et les enquêteurs se forment. Mais il faut que les citoyens le sachent, et n’hésitent pas à déposer plainte, le plus rapidement possible pour donner aux policiers les meilleures chances de réussir. Le pire des réflexes est de se dire que dénoncer les faits ne sert à rien.