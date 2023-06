Vers une régulation du tarif des plaines de vacances ?

Une manière de présenter les choses qui avait étonné dans la majorité: cela faisait des années que le prix n’avait pas été modifié et cette augmentation de 100% dénoncée par l’opposition est en réalité un passage de 20 à 40 euros par enfant… pour une semaine entière d’activités.

Cela n’a pas empêché le député André Antoine (Les Engagés) d’interpeller la ministre Bénédicte Linard sur la question, mardi en commission de l’Enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le Perwézien a convenu dans son intervention qu’on partait d’assez bas à Braine-l’Alleud avant cette augmentation des tarifs des plaines de vacances, mais il a demandé à la ministre si ces activités étaient subventionnées, et si une régulation existe, à l’instar de ce qui est appliqué pour le coût des voyages scolaires, par exemple.

La ministre en charge de l’enfance a précisé dans sa réponse que contrairement au tarif des écoles de devoirs ou de l’accueil extrascolaire, il n’y a pas de régulation pour le prix des plaines de vacances. Dans le cadre de la réforme à venir, la ministre a envisagé d’avancer sur cette question et a demandé à l’ONE de fixer un plafond. Mais il est apparu que c’était complexe, vu la diversité des opérateurs et des financements dont ceux-ci bénéficient ou pas.

Le but n’est évidemment pas de mettre un secteur en difficulté, mais la ministre a indiqué qu’elle estimait utile de poursuivre la réflexion et de peut-être trouver une voie, par exemple via des réductions pour certaines catégories comme les familles monoparentales.

Bénédicte Linard a par ailleurs précisé que les subsides dont bénéficient les centres de vacances agréés ont augmenté de 30% entre 2021 et 2023, bien que cela ne couvre pas tous les frais, sachant que ceux-ci sont aussi à la hausse. Des subventions sont octroyées pour le fonctionnement, l’encadrement, et l’accueil de certaines catégories d’enfants.

De quoi faire dire à André Antoine que l’augmentation décidée à Braine est donc "atypique et incompréhensible", la qualifiant aussi de "brutale" dans sa conclusion.

Le député des Engagés a dès lors exhorté la ministre à fixer un cadre à l’avenir, suggérant un système tenant compte des revenus des parents.