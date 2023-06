Sept kilomètres à rénover sur le ring à Braine-l’Alleud et Waterloo

"C’est un défi, à la fois humain et matériel, reconnaît Sophie Pinon, en charge du projet à la Direction des routes du Brabant wallon. Mais c’était vraiment nécessaire, notamment pour les motards, quand on voit l’état du revêtement."

Ne sont concernées par ce grand chantier que les bandes qui conduisent vers Bruxelles – dans l’autre sens, l’état reste satisfaisant – et plusieurs objectifs sont annoncés: non seulement accroître le confort des usagers en posant un nouveau revêtement, mais aussi augmenter la fluidité du trafic et améliorer par la même occasion la sécurité via l’ajout d’une voie supplémentaire sur 2 km entre l’accès Mont-Saint-Jean et celui de Waterloo.

On ne peut pas vraiment parler d’une troisième bande: l’actuelle bande d’arrêt d’urgence sera transformée en bande d’accélération et de décélération entre les deux échangeurs, l’endroit étant particulièrement congestionné aux heures de pointe, avec des remontées de file et des voitures à l’arrêt en situation délicate, deux-roues sur les bandes roulantes. Si la bande d’arrêt d’urgence disparaîtra, il est cependant prévu de réaliser une "zone de secours" de 90 mètres.

Au total, l’ensemble du chantier est estimé à 3 millions d’euros. Les travaux nécessiteront l’enlèvement puis la pose de 12 000 tonnes de tarmac, avec à certains moments un travail 24 heures sur 24 des équipes de l’entreprise désignée par marché public, à savoir la société Colas.

La première phase des travaux débutera le 26 juin et se terminera le 12 juillet. Il s’agira de sécuriser l’accès 25 "Butte du Lion" en adoucissant la courbure et en élargissant la voirie. La bretelle d’accès sera fermée et une déviation sera mise en place pour accéder au ring via l’accès suivant, au rond-point MédiaMarkt. La sortie 25, elle, restera disponible Des limitations de vitesse sont aussi prévues sur quelques centaines de mètres du ring.

Du 26 juin au 18 juillet, de 20h à 6 h, la voie de gauche sera fermée entre les accès 26 bis (Mont-Saint-Jean) et 27 (Waterloo – drève Richelle), et la vitesse limitée à 50 km/h.

Mais le travail ne peut pas se faire que de nuit et durant les deux premiers week-ends du mois d’août, comme on le lira ci-dessous, la circulation sera complètement fermée. Les "raboteuses" enlevant le tarmac avanceront alors de front, sur trois bandes, et une soixantaine de camions seront mobilisés pour l’évacuation. Durant ces moments intenses du chantier, une centaine d’hommes travailleront sur place.

Deux week-ends de fermeture totale en août

Puisque le revêtement doit être renouvelé, une fermeture était inévitable alors qu’en temps normal, ce sont quelque 36 000 véhicules qui empruntent chaque jour la portion du ring concernée.

Couper complètement la circulation sur toutes les bandes – en direction de Bruxelles, le chantier ne concerne pas l’autre côté – permettra en tout cas de gagner beaucoup de temps: en programmant au début du mois d’août deux week-ends entiers de fermeture et un travail sur place 24 heures sur 24, les responsables expliquent qu’ils pourront mener à bien des travaux qui, autrement, auraient sans doute pris une vingtaine de jours.

Autres avantages: en travaillant sur un chantier sans la moindre circulation, les ouvriers seront davantage en sécurité, et le travail réalisé dans ces conditions idéales devrait être de meilleure qualité. Attention toutefois, ces fermetures sont annoncées sous réserve des conditions météorologiques: s’il fait trop chaud ou si des pluies intenses sont annoncées, par exemple, il faudra adapter le planning.

Ce qui est prévu, c’est une première fermeture du vendredi 4 août à 22h jusqu’au lundi 7 août à 4h du matin, entre les échangeurs "Genappe" et "Groenendael". Pour rejoindre Bruxelles, les usagers seront déviés vers l’échangeur de Haut-Ittre, pour prendre le ring Ouest en direction de Wauthier-Braine. Ceux qui se retrouvaient sur le ring Est pour une destination locale seront obligés de sortir à la sortie 26 Genappe.

Le week-end suivant, du vendredi 11 août à 22h au lundi 14 août à 4 h, la fermeture totale du ring concernera cette fois la portion située entre les échangeurs "Lillois/Braine-l’Alleud" et "Waterloo" (drève Richelle). Et là aussi, les déviations ramèneront vers Haut-Ittre pour prendre le ring Ouest vers Wauthier-Braine.