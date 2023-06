Parcours d’artistes de Braine-l’Alleud: retour les 24 et 25 juin

Ce ne sera plus le cas en cette fin de mois de juin, et d’autres petites maladies de jeunesse ont été corrigées. Une bonne cinquantaine d’artistes ont à nouveau répondu présents, auxquels il convient d’ajouter les élèves de l’École des arts puisque celle-ci exposera les œuvres réalisées au cours de cette année. Un partenariat a également été conclu avec Notre Village, à Ophain, pour montrer des créations de plusieurs résidents.

"On retrouvera certains artistes qui ont participé en décembre, et des nouveaux, explique Kevin Van Nuffel, de la Maison de la culture. Certains nous ont dit qu’ils n’avaient pas beaucoup d’œuvres nouvelles à présenter et ne se sentaient pas légitimes pour cette deuxième édition. On pouvait s’y attendre, puisqu’il n’y a eu que six mois d’écart entre les deux éditions. Mais l’an prochain – oui, oui, on y pense déjà ! -, ce sera douze mois."

Autre critique entendue lors de la première expérience, le manque d’un lieu central où le public pourrait avoir un bon aperçu des œuvres avant de se lancer dans le parcours, en choisissant tel ou tel artiste en connaissance de cause.

Les organisateurs ont corrigé le tir et ce lieu sera la Galerie du Môle (lire ci-dessous), en plein centre-ville. C’est aussi là qu’on pourra se procurer le catalogue papier du parcours. Mais il sera tout à fait possible aussi de charger ce document sur un smartphone, via un simple QR code.

Découvrir l’"alugani"

Voilà de quoi faciliter les découvertes… et se rendre compte en un coup d’œil de la diversité de ce qui sera présenté. Peinture, sculpture, photographie, stylisme, aquarelle, manga, illustration de livres pour enfants, poterie… On pourra même découvrir l’inventeur de l’"alugani", une création conjuguant la technique de l’origami japonais au travail de la feuille d’aluminium.

Cette fois, si certains artistes qui ne désiraient pas ouvrir leur maison ou leur atelier se sont regroupés pour créer de petits pôles (à Lillois par exemple), il n’y aura pas d’artistes extérieurs invités.

"Lors de la première édition, on s’est rendu compte de toute la richesse et tout le talent de nos artistes locaux, et nous pouvons en être fiers, confirme l’échevine de la Culture, Chantal Versmissen. Nous n’avons pas non plus recréé un jury de sélection: de toute façon, l’an dernier, pratiquement toutes les candidatures avaient été acceptées mais certains n’avaient pas postulé parce qu’ils refusaient d’être jugés."