Le bilan du conseil des enfants de Braine-l’Alleud: olympiades, animaux aidés et bombes à graines

Et sur le terrain puisque des projets bien concrets ont été non seulement imaginés, mais aussi menés à bien avec un enthousiasme qui fait parfois des miracles.

Ainsi, la commission qui a planché sur le bien-être animal avait pour objectif de venir en aide à un refuge, et elle est (légèrement) sortie des frontières communales pour cela: les membres ont visité Help Animal, à Braine-le-Château, ont rencontré les responsables et les pensionnaires à quatre pattes avant de mettre sur pied une grande opération de récolte d’aliments. Ils ont créé des affiches et les ont distribuées dans les commerces brainois, pour inviter les habitants à participer. Une récolte a été organisée à l’hôtel de ville, et des "cartons de récolte" ont aussi été placés dans les écoles.

Résultat ? "Nous avons récolté de quoi remplir une camionnette de neuf places, se félicite Raphaël, un des rapporteurs de la commission. Nous sommes ensuite retournés au refuge, qui était très heureux de tout ce que nous leur avons amené."

Une commission "Loisirs pour tous" avait aussi été créée en début de mandat et ses membres ont mis sur pied des olympiades interécoles. Pas simple, d’autant qu’en plus de mobiliser les établissements, les jeunes conseillers ont aussi imaginé les épreuves intellectuelles, sportives et coopératives, sans oublier une catégorie "absurde", histoire d’apporter un peu de fun dans les défis. À ce petit jeu, c’est la Vallée Bailly qui est montée sur la première marche du podium, engrangeant 540 points… et un chèque d’une valeur de 150 € d’un magasin sponsor, afin d’acquérir des jeux pour les élèves.

La commission "Vers une ville et des écoles plus vertes", elle, a participé au placement d’un barrage sur le Hain pour récolter les déchets, et a aménagé un pré fleuri au Paradis, y ajoutant aussi des hôtels à insectes. "On a aussi fabriqué des bombes à graines avec du terreau et des graines de fleurs, et on les a placées pour fleurir certains coins près de l’école des arts et dans le parc du Paradis", précise Naël.