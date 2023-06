Braine-l’Alleud : l’exposition "Autre sera demain" fait suite au voyage que le Brainois Michel Bocart a fait au Groenland

"C’était au mois d’août et il faisait 10 à 12 degrés, on a pu manger sur le pont du bateau alors que normalement, il aurait dû faire aux alentours de -10 degrés. On s’est rendu compte, de visu, de la fonte des glaces et des effets du réchauffement climatique", a expliqué Michel Bocart lors du vernissage. Ce n’est pas pour rien que l’exposition est accompagnée de planches didactiques réalisées par l’université de Liège. On y évoque l’importance des glaces du Groenland et de celles de l’Antarctique, les effets du réchauffement climatique sont expliqués, les prévisions des scientifiques sont également reprises.

L’échevin de l’Environnement, Henri Detandt, n’a pas manqué de saluer ce travail de vulgarisation, et la démarche de Michel Bocart, mettant son art au service de la science.

Parce qu’il est évidemment question d’art avec les tableaux à l’huile, les "haïkus visuels" ou encore les "photos picturales" imaginées par le Brainois. Des petites œuvres ont aussi été réalisées avec du papier fabriqué à la cuve, des pigments naturels et de la cire d’abeille.

"C’est une expérience que j’ai tentée durant le Covid, explique l’artiste. C’est un peu de l’alchimie: déterminer le bon dosage de différents produits à faire fondre, la bonne température, et manipuler le tout pour obtenir le résultat voulu. La cire renvoie à la fragilité de la banquise, et aussi au travail des abeilles qui sont malheureusement en train de disparaître, comme les glaciers qui fondent progressivement…"

L’exposition Autre sera demain avait déjà été montée aux Écuries de Waterloo. À Braine jusqu’au 16 juin, il s’agit d’une sélection d’œuvres de ce travail "poétique et engagé", que les visiteurs intéressés pourront aussi acquérir. L’échevine de la Culture, Chantal Versmissen-Solie, a précisé lundi lors du vernissage que Michel Bocart fera aussi partie des participants à la deuxième édition du parcours d’artistes brainois, organisé les 24 et 25 juin par la Maison de la culture.