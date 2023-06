46 000 euros récoltés et un bilan nuancé au Relais pour la Vie à Braine-l'Alleud

La piste du stade Reiff est pratique pour faire des tours sans empiéter sur les différents espaces d’animation. Mais elle a notamment l’inconvénient d’être en plein soleil et le week-end dernier, les participants ont apprécié de passer à certains moments sous l’ombre des arbres du parc du Cheneau. Autre avantage offert par ce site communal, placer les stands et la scène dans le parc permet d’instaurer une convivialité plus difficile à obtenir au milieu d’un stade.

Les "Battants" – les personnes qui sont touchées par le cancer et participent à l’événement – ont aussi pu être accueillis dans le château du Cheneau, ce qui est sans aucun doute plus confortable que sous une tonnelle ou un chapiteau.

Voilà pour les atouts. Mais l’inconvénient majeur était que ce changement de lieu, après dix ans au stade, n’a apparemment pas été intégré par tout le monde. La fréquentation n’était pas tout à fait à la hauteur des attentes et de l’investissement des organisateurs.

"C’est en tout cas mon ressenti, inique l’échevine de la Santé, Chantal Versmissen. Tout le reste est positif, il n’y a eu aucun incident, les animations valaient la peine, l’ambiance était chouette pour ceux qui sont venus… On avait aussi organisé une conférence qui donnait vraiment de l’espoir sur les avancées de la recherche en matière de traitement des cancers, avec une diminution de la mortalijté et des effets secondaires qui n’ont plus rien à voir avec qui était observé avant ces progrès majeurs…"

Mais voilà, pour que ces recherches continuent à avancer, il faut un maximum de fonds pour les financer. À Braine-l’Alleud, le week-end dernier, malgré cette fréquentation mitigée, c’est un chèque de 46 285 € qui a été présenté en fin d’édition.

"Mais ce n’est pas terminé, souligne Chantal Versmissen. Il est encore possible de faire des dons sur le compte du Relais pour la Vie. Il ne faut pas hésiter !"